Der Jaguar Typ 00 wird in der Miami Art Week enthüllt und beendet wochenlange Kontroversen um die berühmte britische Marke. Das Concept Car ist unser erster richtiger Blick auf den Weg, den die Muttergesellschaft von Jaguar Land Rover beabsichtigt, Jaguar niederzuschlagen.

Der Name des Autos wird über die Jaguar-Verwendung des Wortes ‚Typ‘ in verschiedenen Modellen über die Jahrzehnte ausgesprochen, wobei die beiden Nullen auf den Reset der Marke zum Hersteller von Null-Emissionen werden. Das Konzept zeigt Designthemen, die ihr Debüt beim ersten „New Jaguar“ -Seton für nächsten Sommer geben werden. Dieses Auto wird ein viertüriger GT von Bentley mit einem Preis von über 200.000 GBP sein.

Der Jaguar Typ 00 ist ein langes Coupé mit einem langen, niedrigen Zweisitzer mit einer länglichen Motorhaube und einem Bluff-Front-End-letzteres dominiert von einem neun-Slat-Kühlergrill mit dem neuen „Jaguar“ -Skript.

An der Seite ist das Profil schnell mit sauberem Oberflächen und massiven 23-Zoll-Rädern.

In Richtung des unteren Teils der Frontflügel gibt es Brass -Pergots, die das überholte Jaguar -Lacher -Logo enthalten. Diese packen auch heraus, um nach hinten gerichtete Kameras zu enthüllen. Die Dachlinie nimmt dramatisch auf ein ähnlich fettes Heck; Es gibt keine Heckscheibe für die Heckklappe und die „Strikeout“ -Slatten verbergen die Heckleuchten des Autos, sodass keine herkömmlichen Schwanzleuchten im Sicht sind.

„Schmetterling“ -Türen öffnen sich, um ein sehr minimalistisches Interieur zu zeigen. Es wird von einer zentralen Wirbelsäule dominiert, die 3,2 Meter misst und aus Messing besteht und das Armaturenbrett für Fahrer und Beifahrer spaltet. Beide Insassen sitzen vor schwimmenden Bildschirmen und unter einem riesigen Glasdach und können den Innenraum personalisieren, um ihre Stimmung anzupassen, indem sie Totems – Messing, Travertin und Alabaster – in die Mittelkonsole einfügen, von denen jeder den Charakter der Kabine ändert.

Jaguar bleibt auf den technischen Aspekten des Typs 00, einschließlich der Stelle, an dem sich die Batterie befindet. Wir wissen jedoch bereits, dass der viertürige GT der Produktion die New Jaguar Electric Architecture (JEA) verwenden wird, die auch zwei weitere Autos, die bis Ende 2028 fällig sind, untermauert. Diese werden als großer SUV und Saloon vorausgesagt. Jaguar strebt eine Reichweite von 478 Meilen für den GT an, und es wird ein Preis von rund 125.000 GBP erwartet.