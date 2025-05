Ja, NASCAR hat Windschutzscheibenwischer (aber hier ist, warum sie nicht nur im Regen verwendet werden)

Während NASCAR in der Vergangenheit als Schaufenster zwischen den besten, die jeder Autohersteller zum Renntag bringen konnte, ist der Sport in diesen Tagen einer Spec -Racing -Serie ähnlich. Das bedeutet, dass jedes Auto auf dem Netz nahezu identische Karosserie, Motoren, Übertragungen usw. mit nur hochspezifischen Änderungen gemäß dem Regelbuch zulässig ist. Diese Regeln entwickeln sich weiter, wobei moderne Stockautos jetzt tatsächliche Scheinwerfer und einen funktionierenden Windschutzscheibenwischer enthalten, obwohl sie oft nicht für seinen benannten Zweck verwendet wird. Aber wenn Sie einen Scheibenwischer haben, der die Windschutzscheibe nicht abwischt, warum ist es dann da? Die kurze Antwort ist, dass der Windschutzscheibenwischer eines NASCAR -Rennsportwagens manchmal als aerodynamisches Gerät fungiert. Die Teams orientieren den Wischerarm auf eine bestimmte Weise und bauen ihn auf, um ein bestimmtes Luftstörungsmuster zu erreichen, und formen Sie den Weg, den die Luft über das Dach des Autos einfließen.

Es ist eigentlich eine relativ häufige Praxis in verschiedenen Rennserien, um einen einzigen Wischer vertikal zu platzieren. Dies minimiert, wie viel von der Oberfläche des Autos dem Wind ausgesetzt ist. Mit anderen Worten, es ist nicht vertikal, weil es die Luft formt, stattdessen bietet diese Position die geringste Menge an Luftwiderstand. NASCAR verfolgt einen komplexen Ansatz und nutzt den Windschutzscheibenwischer als zusätzliches Werkzeug, um die Luft umzuleiten, wo Teams es wollen. Diese subtilen Änderungen machen winzig Unterschiede in den Rundenzeiten, aber wenn alle im Wesentlichen das gleiche Auto verwenden, summieren sich diese Brüche von Sekunden schnell. Das richtige Setup kann ein Rennen machen oder brechen und auf diese detaillierten Details achten, was ein gutes Setup von einem großartigen unterscheidet.