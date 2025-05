Ja, Honda verkauft Elektroautos – hier ist, was sie im Jahr 2025 anbieten und wie viel sie kosten

Elektroautos werden jedes Jahr immer mehr Mainstream, da viele Fahrer von herkömmlichen Benzin-Fahrzeugen wechseln. Potenzielle EV-Besitzer, die Honda bevorzugen, haben nur eine kleine Auswahl zur Auswahl, aber die Produkte des Autoherstellers bieten High-Tech-Innovationen, gepaart mit Effizienz und Stil.

Das vollelektrische Angebot von Honda ist der Prolog, ein SUV mit einem UVP von 47.500 US-Dollar. Der Kauf des Prologs könnte auf lange Sicht auch dazu beitragen, Geld zu sparen, da berechtigte Käufer Zugang zu einer Steuergutschrift von 7.500 US -Dollar erhalten. Die zweite Option von Honda ist die Kraftstoffzell Electric CR-V E: FCEV mit einem UVP von 50.000 US-Dollar. Dieser SUV ist nur in Kalifornien erhältlich, und Honda bietet Ihnen eine Kraftstoffkarte für Wasserstoffbrennstoff im Wert von 15.000 US -Dollar, wenn Sie sie drei Jahre lang mieten.

Honda bietet auch eine Auswahl an Hybriden für Käufer, die nicht vollständig an Elektroautos verkauft werden. Dazu gehören hybride Versionen von Accord und Civic, die beide im Bereich niedriger bis mittlerer Reichweite von 30.000 US-Dollar kosten.