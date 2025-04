Ist es sicher, billiges Motoröl für Ihr Auto zu verwenden?

Wenn Sie über ein günstiges Motoröl diskutieren und ob es sicher ist, es in Ihrem Auto zu verwenden, ist die Antwort ja, Sie können – solange es bestimmte Mindestanforderungen erfüllt. Was Sie nicht verwenden sollten, ist minderwertiges Motoröl, das den vom American Petroleum Institute (API) festgelegten Standards nicht entspricht. Es gibt viele kostengünstige Motoröle, die den API -Standards entsprechen. Solange eine bestimmte Ölmarke zu einem bestimmten Preis diesen Standards entspricht, kann es in Ihrem Auto sicher verwendet werden.

Eine einfache Möglichkeit, ein Öl zu erkennen, das den API -Standards entspricht, besteht darin, nach der API „Starburst“ an der Vorderseite der Verpackung zu suchen. Dies ist ein Kreis mit einem gezackten Vorteil um ihn herum, der „American Petroleum Institute für Benzinmotoren zertifiziert“. Sobald Sie den API Starburst entdeckt haben, müssen Sie überprüfen, ob die Viskosität und die Serviceklassifizierung des Öls diese Anforderungen entweder erfüllen oder übertreffen, die in Ihrem Bedienungsanleitung für Ihr spezifisches Fahrzeug aufgeführt sind. Diese finden Sie in der API „Donut“, der kreisförmigen Marke auf der Rückseite des Ölbehälters, das diese Informationen enthält. Sobald Sie diese Details überprüft haben, können Sie das kostengünstigste Öl erwerben, das den API -Standards entspricht und das richtige Motoröl für Ihr Auto ist.