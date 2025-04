Ist es praktisch, ein Oldtimer als täglicher Fahrer zu benutzen?

Das Besitz des Klassenwagens ist eine relativ Nische, aber zunehmend beliebte Facette der Automobilkultur. Viele Enthusiasten sind der Ansicht, dass das durchschnittliche moderne Auto seinen Charakter so sehr verloren hat, dass ein gut gepflegtes Oldtimer einen Hauch frischer Luft in einer zunehmend digitalen, minimalistischen Welt darstellt. Sie sind oft Augen Süßigkeiten, Magnete für andere Enthusiasten und im Allgemeinen interessant (wenn auch schwierig und nuanciert), regelmäßig zu fahren. Aber ist es überhaupt eine gute Idee für täglich ein klassisches (über 30 -jähriges) Auto, und wie praktisch ist es wirklich?

Ich selbst falle in dieses Lager, nachdem ich noch nie ein Fahrzeug besessen habe, das man als „modern“ betrachten könnte. Ich habe meinen klassischen Jeep Cherokee für 14 Jahre und 200.000 Meilen (und zählt) beibehalten, fünf Jahre lang einen 73 -Volkswagen -Superkäfer verdient und als Mechaniker an verschiedenen anderen historischen Autos gearbeitet. Ich liebe es, diese Maschinen zu pflegen und zu fahren, und sie haben einige der besten Lächeln und unerträglichen Kopfschmerzen meines Lebens bereitgestellt. Dieser Artikel wird solche Momente ausarbeiten und nicht nur besitzen, sondern regelmäßig Oldtimer fahren.

Meine kurze Antwort jedoch: Wenn Sie nicht wohlhabend sind, besitzen Sie etwas, das Sie wissen, oder Sie verstehen, worauf Sie sich einlassen, um ein solches Auto zuverlässig zu machen – nein, es ist nicht praktikabel, täglich ein Klassiker -Auto zu machen. Sie sind nicht besonders sicher (selbst in voller Größe von Detroit Iron), schlecht ausgestattet und (normalerweise) nicht so gut und sind nicht so schnell wie moderne Autos. Sie benötigen eine spezielle Pflege und ein mechanisches Know-how, um ordnungsgemäß zu pflegen, und viel Glück mit Teilen für seltsame Modelle. Wenn Sie all das bewältigen können, kann es eine unglaublich lohnende Erfahrung sein, regelmäßig ein klassisches Auto zu fahren und sich um ein klassisches Auto zu kümmern, und hier ist der Grund.