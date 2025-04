Ist die Toyota -Krone größer als die Camry und auf welche andere Arten sind sie unterschiedlich?

Trotz der passenden EPA -Größenklassifikationen ist die Toyota -Krone länger als der Camry außen. Mit einer Länge von Stoßfänger von 196,1 Zoll überstreckt die Krone die Gesamtlänge von 193,5 Zoll. Gleichzeitig sitzt die Krone bei 60,6 Zoll gegenüber 56,9 Zoll für den Camry größer. Darüber hinaus ist der 112,2-Zoll-Radstand der Krone einen Zoll länger als der des Camry. Eine Bodenfreiheit von 5,8 Zoll verleiht der Krone zusätzliche prahlerische Rechte über dem Camry, der 0,4 Zoll niedriger bis zum Boden ist. Beide Modelle haben übereinstimmende Breiten von 72,4 Zoll.

Das größere Äußere der Krone führt nicht immer in eine geräumige Kabine. Beide Fahrzeuge haben bei 42,1 Zoll den gleichen Beinfreiheit vorne. Die 38,9 Zoll in der zweiten Reihe in der zweiten Reihe ist mehr als 0,9 Zoll über dem Camry aus, aber die Münze dreht die Gunst des Camry bei anderen Messungen. Der Camry hat mehr Schulterraum – 57,7 Zoll vorne und 55,7 im Rücken, während die Krone in beiden Jahren 0,6 Zoll kleiner ist. Der Hüftraum ist vorne nahezu identisch, mit dem Camry bei 55,4 Zoll gegenüber 55,2 für die Krone. Die Lücke ist im Rücken signifikant, mit 54,6 Zoll Hüftraum für den Camry gegenüber 53,1 Zoll für die Krone.

Die wichtigste Größe und der Status der Krone in der Aufstellung von Toyota sowie Standard -Standardfunktionen von höherer Qualität entsprechen einem höheren Preisschild. Die kostengünstigste Ausgabe beginnt bei 41.440 US-Dollar und steigt auf 45.960 US-Dollar für die Mid-Grade Limited. Ein voll beladener Platin liegt knapp 55.000 US -Dollar. Der billigste Camry beginnt bei 28.700 US -Dollar. Ein in FWD ansässiger Camry Xle verkauft sich für 33.700 US-Dollar und der XSE steigt auf 34.900 US-Dollar. Überprüfen Sie alle Kästchen und den Preis des XSE nördlich von 44.000 US -Dollar.