Ist die SS -Vereinigten Staaten größer als die Titanic?

Jeder kennt das tragische Schicksal der Titanischen und wo er es finden kann. Alles, was Sie brauchen, ist eine der 10 U -Boote, die für den Besuch seiner Website zertifiziert sind. Die SS United States ist eine andere Geschichte. Es sank während seiner Amtszeit nie und war für die Bewohner von South Philadelphia mehr als sichtbar, wo es seit fast 30 Jahren in Ruhe war. Wenn man es betrachtet – ist klar, dass das Schiff bessere Tage gesehen hat. Es gibt Rost und Schmutz, die seinen Rumpf bedecken und seine Farbe verblasst; Es ist ein Schatten der SS -Vereinigten Staaten, die für seine Höchstgeschwindigkeit bekannt sind. Es ist jedoch nicht mehr am Pier 82 versteckt. Seit Februar 2025 verließ es den Pier und begann seine letzte Reise an der Ostküste seines Namensgebers. Es ist Ziel? Florida.

Die SS United States Conservancy beschloss, dem Schiff das gleiche Schicksal zu geben, das die Marine dem Flugzeugträger CV/CVA-34 USS Oriskany gab: Machen Sie es zu einem künstlichen Riff. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die SS United States in Mobile, Alabama, wo sie als das größte künstliche Riff der Welt vorbereitet wird. Alex Fogg, der Chef für natürliche Ressourcen für Destin Beach, Florida, sagte gegenüber ABC: „Es werden Teams von mehr als 30 Personen an Bord geben, die all diese gefährlichen Materialien herausziehen. Das übrig gebliebene Heizöl, das noch an Bord ist, verkabelt Kunststoffe, Glas – all diese Dinge, die wir nicht einsetzen können, werden entfernt.“ Es war vielleicht nicht während seiner Jungfernfahrt versenkt, aber es trifft am Ende ein ähnliches Schicksal wie die Titanic.