Als die Chevy Avalanche in den frühen 2000er Jahren erstmals eingeführt wurde, war es eine echte Anomalie im Automobilbereich, als es sich weder um ein direktes Sport -Versorgungsfahrzeug noch ein Pickup -Truck handelte. Vielmehr versuchte das Fahrzeug, das Beste aus beiden Welten zu liefern, wobei das Chevy-Designteam im Wesentlichen den Rahmen eines SUV in voller Größe mit einem Pickup-LKW-Bett ausstattete. Während diese Kombination die Lawine unter den seltsamsten Chevrolets, die jemals gebaut wurden, eingestuft hatten, mussten sogar Hasser zugeben, dass dies eine faszinierende Kombination sorgte. Während der Produktion war die Lawine beliebt genug, um einen fast jahrzehntelangen Aufenthalt in der Besetzung von Chevy zu verdienen, wobei der Autohersteller den Bau 2013 letztendlich einstellte.

Die Gerüchte über die Lawine waren in den folgenden zehn Jahren relativ weit verbreitet und haben in letzter Zeit eine wichtige Weise aufgenommen. Einige Online-Outlets und YouTube-Kanäle behaupten, dass Chevy darauf vorbereitet ist, den Build für das Modelljahr 2025 zurückzugewinnen. Einige haben sogar das produziert, was sie als Konzeptkunst für die Lawine der nächsten Generation als Beweis für ihre unmittelbar bevorstehende Rückkehr haben. Während ein Teil dieser Kunst authentisch aussieht, ist es erwähnenswert, dass Chevrolet die Ankunft einer neuen Lawine für ’25 oder jederzeit in naher Zukunft nicht angekündigt oder bestätigt hat.

Als solches können wir davon ausgehen, dass Gerüchte über die Rückkehr der Lawine nur das sind. Es ist auch wahrscheinlich, dass die Konzeptkunst, die die Flammen für die aktuellen Gerüchte fördert, die Schaffung eines künstlichen Intelligenzprogramms ist.