Ist der Toyo Open Country A/T III ein guter Reifen? Folgendes haben Bewertungen zu sagen

Tire Rack verfügt über Hunderte von Kundenbewertungen und Bewertungen für das Toyo Open Country A/T III mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen. „Ein Jahr später erhalten diese Reifen einen 10/10“, sagte ein Kunde, der einen Ford F-150 4WD fährt. „Regen, Schnee, Sand und alles andere, was ich auf sie geworfen habe, war ein Kinderspiel.“ In der Zwischenzeit sagte ein Toyota Rav4 -Besitzer, der offene Land A/T III sei in eisigem Klima bewundernswert. „Es hat hier innerhalb weniger Tage mit Eis geschneit, um sie anzuziehen, also musste ich mich wirklich das Schlimmste ansehen“, schrieb der Besitzer. „Dies ist der dritte Satz, den ich hatte, und sie sind fast so gut wie ein echter Schneemreifen.“

Nicht alle stimmten dieser letzten Einschätzung zu. „Ich hatte erwartet, dass die Leistung im Schnee ein wenig besser ist, da ich sie gekauft habe“, bemerkte ein anderer A/T III -Käufer, der einen 2014er Chevy Silverado 1500 fährt. Andererseits haben alle 12 Amazon -Käufer dem Toyo Open Country A/T III perfekte fünf Sterne gegeben. „Diese Reifen sind das Geld absolut wert“, schrieb Ryan H. „Sie sehen in meinem 2015er Explorer -Sport gut aus, fahren glatt und ruhig und treten erstaunlich in Schnee, Schlamm, Kies oder Sand auf. Ich empfehle diese Reifen auf jeden Fall.“