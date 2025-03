Insider behauptet, dass die Herstellung von Hemi V8 in diesem Jahr zurückkehren wird (Hellcat enthalten)

Stellantis, das Unternehmen hinter beliebten Automarken wie Jeep, Dodge, Ram und Chrysler, war einst für seine legendären und leistungsstarken Hemi -V8 -Motoren bekannt, die mehrere Fahrzeuge in seiner umfangreichen Aufstellung antraten. In den letzten Jahren begann Stellantis jedoch allmählich, seine HEMI V8-Motoren auszurotten, da das Unternehmen der Ansicht war, dass es mehr Elektrifizierung sowie kleinere, treibstoffeffiziente Motoren verfolgen müsse.

Die Abnahme von Sternantis ‚Hemi V8s wirkte sich auf mehrere Modelle aus, darunter den Ram 1500 TRX, das Dodge Charger und den Dodge Challenger. Die aufgeladenen Hellcat -V8 -Varianten wurden bis Ende 2023 ausgeschaltet, während der Jeep Grand Cherokee und Wagoneer auch die Optionen für Hemi -V8 -Motoren entfernen.

In den Jeep-Modellen führte Stellantis den Twin-Turbola-Hurrikan-Inline-Six-Motor als effizienten Ersatz ein. Zu den beliebtesten HEMI-V8 gehörten zu den leistungsstarken 5,7-Liter-und 6,4-Liter-HEMI-V8-Motoroptionen, die für ihren Rauschen und ihre Hochleistungsleistung bekannt waren. Trotz dieser Diskontinuationen bot Stellantis den Hemi V8 in ausgewählten Modellen bis 2025 weiter an, wie die Versionen Dodge Durango SRT und R/T -Versionen. Davon abgesehen wurde Stellantis ‚Wechsel, diese beliebten V8-V8 auszuführen, von loyalen Enthusiasten und dem internen Druck von Entscheidungsträgern innerhalb des Unternehmens auftreten.

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse bringt Stellantis Berichten zufolge die HEMI V8-Aufstellung zurück, wobei die Produktion im Dundee-Motorwerk in Michigan bis August 2025 wieder aufgenommen wird. Laut Moparinsidern wird diese Wiederbelebung nicht nur die 5,7-Liter-Motoren zurückkehren, aber auch die 6,2-Liter-V8-Modelle.