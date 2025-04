Ich habe einfach jedes neue Jeep -Konzept gefahren, und diese sind diejenigen, die es wirklich bauen muss

Sunchaser ist von allen Konzepten, die bei Easter Jeep Safari gezeigt werden, wahrscheinlich am nächsten einer zukünftigen Realität. Sicher, das Blueprint -Modell zeigt alles, was Sie jetzt bekommen können, aber Sunchaser hat Ausrüstung, die Jeep in naher Zukunft produzieren könnte. Auf einem hellgelben (Solar-Blitz-) Wrap fügte Jeep erhebliche Außenmodifikationen hinzu, darunter ein 2-Zoll-Aufzug, ein belüfteter Kotflügel, eine Warnwinde, eine Felsenschiene, 37-Zoll-Schlamm-Tenrain-Reifen, eine drehende Lichtstange und Seitenaufbewahrungsboxen, die einmal von den hinteren Fenstern belegt sind.

Die drehende Lichtstange ist eine hervorragende Ergänzung, die sich in Richtung der Seite des Fahrzeugs wenden kann und sich nachts nach oben oder unten anschließt: ein großes Plus, wenn Sie versuchen, im Dunkeln ein Camp aufzubauen. Die Seitenspeicherboxen sind auch eine erstklassige Ergänzung in meinem Buch. Sie öffnen sich leicht, sehen sehr gut in das Fahrzeugdesign integriert aus und Sie können alle möglichen kleinen Gegenstände aufbewahren, die Sie nur auf dem Weg benötigen. Mods wie diese können in naher Zukunft in den Jeep -Teilekatalog gelangen.

Das Interieur des Sunchaser ist nicht wesentlich anders als ein Stock-Wrangler, aber es hatte einige schöne Dress-up-Stücke wie zweifarbige Ledersitze, glänzende schwarze Farbe auf ein paar Verkleidungen und Jeeps Montageschiene für Dashboard-Zubehör: Ein Plus, wenn Sie eine Gopro oder ein Telefon mit Aufnahme von Offroad-Abenteuern montieren möchten.