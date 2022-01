Mit ihm will Hyundais Edelmarke Genesis endlich einen Fuß in Europas Automärkte bekommen. Die Koreaner hatten zuvor bereits binnen eines Jahres vier andere Modelle nach Europa geschickt. Doch der formschöne Sportkombi Genesis G70 Shooting Brake wurde anders als seine Brüder auch maßgeblich in Europa entwickelt und gestaltet – in der europäischen Entwicklungszentrale in Rüsselsheim. Die wichtigsten Abstimmungsfahrten fanden denn auch auf deutschen und europäischen Straßen sowie auf der Nordschleife des Nürburgrings statt - immer im Vergleich mit den etablierten Wettbewerbern seiner Klasse. Gezielt ist der 4,69 Meter lange, 1,85 Meter breite und 1,40 Meter hohe Koreaner vor allem auf Kunden, die sonst in den Kombiversionen von Audi A4, BMW 3er und Mercedes C-Klasse unterwegs sind.

Optisch macht das auf dem Facelift-Modell des G70 basierende Kombi-Coupé schon einiges her. Die Front mit der langgezogenen Motorhaube und den kurzen Überhängen zeigt die markentypischen Doppel-LED-Streifen der Scheinwerfer. Der breite Grill läuft nach unten spitz zu. Bis zur B-Säule entspricht der Shooting Brake noch weitgehend der Limousine. Von da an neigt sich das Dach dynamisch dem Heck entgegen. Über der flach stehenden Heckklappe läuft das Top in einem großen, in die Linienführung integrierten Dachkantenspoiler aus. Die beiden Lufteinlässe hinter den Vorderrädern sollen nicht nur der Ästhetik, sondern auch der Aerodynamik dienen. Zwei schwungvolle Schattenlinie zieht sich zwischen den Radhäusern. Am Heck finden sich die charakteristischen Quad-Leuchten bis in die Heckklappe hinein. Die dritte Bremsleuchte erstreckt sich über die gesamte Breite des Dachspoilers. "Athletic Elegance" hat Genesis' Marketing die Linienführung getauft. In der Tat wirkt der G70 Shooting Brake nicht nur von der Seitenansicht sportlich und elegant.

Auch innen gibt sich Genesis alle Mühe, seinen Premiumanspruch zu unterstreichen: Edel wirkende Materialien und Farben, erstklassige Verarbeitung samt roten Ziernähten. Das Cockpit ist dem Fahrer zugewandt und verfügt über zwei Displays. Die digitalen Instrumente hinter dem Lenkrad sind funktional und informativ. Je nach gewähltem Fahrmodus ändern sich die Hintergrundfarbe des Displays und die angezeigten Informationen. Als kleines Gimmick werden in die Rundinstrumente links und rechts von der Kilometeranzeige die Bilder von zwei Kameras in den Außenspiegeln eingeblendet, sobald man den Blinker betätigt. Zentral auf dem Cockpit wie üblich der Touchscreen für die Fahrzeugeinstellungen, Infotainment und Navigation. Das Navi lässt sich zwar einfach bedienen, ist aber nicht unbedingt das zuverlässigste – bei unseren Testfahrten in Portugal führte es gleich ein paar Mal in die Irre und nicht wieder raus. Praktisch: Für die wichtigsten Einstellungen zum Beispiel der Klimaanlage sind "richtige" Knöpfe da.

Der Einstieg für größere Zeitgenossen kann ein wenig akrobatisch werden – aber einmal im Sitz angekommen, fühlt man sich gleich behaglich und gut aufgehoben. Apropos Einstieg: Bei heftigem Regen sorgt die Wölbung des Daches schnell dazu, dass Wasser bei geöffneter Tür ins Wageninnere laufen kann. Innen gibt es reichlich Platz, auch in der zweiten Reihe. Der Wählhebel der hauseigen entwickelten 8-Stufen-Automatik liegt griffgünstig auf dem breiten Mitteltunnel. Und schon nach den ersten Kilometern hat man das sanft schaltende Getriebe schätzen gelernt. Geschaltet werden kann auch manuell per Schaltwippen am Lenkrad. Das Multifunktions-Lenkrad liegt gut in den Händen, ist vom Kraftaufwand gerade richtig und vermittelt guten Kontakt zur Straße. Der Laderaum bietet hinter der weit öffnenden Heckklappe ordentliche 465 bis 1.535 Liter Stauraum.



Wenn man die Wahl hat: Der Diesel ist ein wenig direkter in der Gasannahme



Neben den in dieser Klasse üblichen Assistenzfunktionen bietet der Genesis auch ein paar nicht so verbreitete Features. Beispiel? Wer einen Parkservice nutzt, der kann über den Valet-Modus verhindern, dass persönliche Daten auf dem Infotainment-Bildschirm erscheinen.

Genesis bietet den Shooting Brake wahlweise mit längs eingebautem Turbo-Vierzylinder-Diesel- oder -Benzinmotor an, die mit Heck- oder Allradantrieb kombiniert werden können. Der Diesel hat 2,2 Liter Hubraum und bringt es auf 200 PS/147 kW Leistung sowie ein maximales Drehmoment von 440 Nm. Das reicht bei 1,8 Tonnen Leergewicht für eine Beschleunigung von 7,7 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h. Als offiziellen Verbrauch gibt Genesis beim Diesel 6,8 Liter auf 100 Kilometer an. Real kann man getrost noch mindestens einen Liter darauflegen. Den Benziner mit Direkteinspritzung gibt es in zwei Leistungsstufen mit 195 PS/145 kW und 245 PS/180 kW. Beide Male liegt das maximale Drehmoment bei 353 Nm. Der stärkere Benziner schafft es in 6,4 Sekunden von Null auf 100, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 235 km/h. Bei den heckgetriebenen Benzinern liegt der offizielle Verbrauch bei 8,5 Liter auf 100 Kilometer.

Auf der Straße nehmen sich beide Motorisierungen nicht viel. Beide bringen den Sportkombi souverän voran, sorgen auch beim Überholen und bei der Auffahrt auf die Autobahn für ein gutes Gefühl der Sicherheit. Wenn man die Wahl hat: Der Diesel ist ein wenig direkter in der Gasannahme. Leise laufen beide Antriebe. Motorvibrationen sind so gut wie nicht zu spüren. Das Fahrwerk ist komfortabel, mitunter etwas hart ausgelegt. Ansonsten: Präzise um die Kurven, wenig Seitenneigung, kaum Lenkkorrekturen auf langen Geraden, griffige Bremsen – passt. Per Knopfdruck lässt sich zwischen vier Fahrmodi (Eco, Comfort, Sport und Sport+) wählen - allerdings fallen die Veränderungen an Lenkung, Stoßdämpfer, Schaltcharakteristik oder Charakteristik des Gaspedals eher dezent aus.

Genesis bietet den G70 Shooting Brake in drei Modelllinien und mit vier zusätzlichen Ausstattungspaketen an. Einstiegsmodell ist dabei der 195 PS starke Benziner, der mit Heckantrieb ab 40.300 Euro kostet. Der günstigste Diesel, ebenfalls mit Heckantrieb, kostet ab 42.700 Euro. Wer Allradantrieb will, der fängt bei rund 50.000 Euro an. Voll- oder teilelektrische Versionen soll es - zumindest vorerst – nicht geben. Da das Händlernetz von Genesis noch eher bescheiden ist (derzeit gibt es nur einen Standort in München), haben sich die Koreaner beim Service etwas besonderes einfallen lassen. Fünf Jahre lang werden alle Wartungs- und Garantieleitungen übernommen. Dazu wird das Fahrzeug beim Besitzer abgeholt und wieder zurückgebracht. In der Zeit dazwischen wird ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt. Außerdem stehe jederzeit ein persönlicher Ansprechpartner bereit, verspricht Genesis.