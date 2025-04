Hyundai Instern Review

Hyundai Insster -Urteil

Der Hyundai Insster ist ein willkommener neuer Teilnehmer in der erschwinglichen Elektroautoklasse. Es stanzt über seine Größe für den Fahrerattrakt, die Verfeinerung und Qualität, und die detailreichen und funky Kabinen von außen und funky Kabinen geben ihm auch eine gewisse Persönlichkeit. Die Preisgestaltung sieht zum oberen Ende der Aufstellung etwas steil aus, aber die Grund- und Leistungsstatistiken sowie die angemessenen Ausrüstungsstufen rechtfertigen seine Positionierung. Das erschwinglichste Modell bestraft Sie auch nicht zu sehr, obwohl einige der in 02 angebotenen Kits und Cross-Versionen verpasst wurden-seine 203-Meilen-Reichweite schlägt die Basis Renault 5.

Details, Spezifikationen und Alternativen

Der Hyundai Insster ist ein brandneues Fahrzeug für den britischen Markt, aber die Form ist bereits auf seinem koreanischen Heimatmarkt als Casper bekannt, der als Bason-Benzinauto verkauft wurde. Hier ist es voll elektrisch und schlägt in die Lücke am Boden der EV -Reichweite von Hyundai, und in der Größe fällt irgendwo zwischen dem Diddy i10 City Car und dem i20 Supermini – mit Crossoverish -Styling, das es funkiger macht als beides.

Preisgestaltung von 23.495 bis 28.745 GBP bedeutet zwar auf denselben Markt wie die Renault 5 E-Tech, während die Batteriegrößen und die Reichweite zwischen den beiden Extremen des Renault liegen: Die 203 Meilen des Basis in den 203 Meilen ist größer als die Einstiegsebene von den 193 Meilen von 193 Meilen, aber die größte Batterie in der Innenstufe und die 229-Meilen-Reichweite. Der Renault wird sich als harte Konkurrenz erweisen, da es offener stilvoller ist als der Hyundai, aber mehr Wettbewerb in diesem Segment ist immer willkommen.