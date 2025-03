Honda versteckte ein hinterhältiges Osterei in einer Bürgerschaft der 10. Generation – hier finden Sie es

Der Honda Civic gab 1972 sein offizielles Debüt, und der japanische Autohersteller hat das Fahrzeug seitdem in ständiger Produktion gehalten. Im Laufe der Jahre ist der Civic zu einem der weltweit erkennbaren Autos geworden, um das Honda -Abzeichen zu tragen. Es ist nicht überraschend, dass der Bürger wiederum zu einem der meistverkauften Fahrzeuge von Honda geworden ist.

Dies ist nicht zuletzt auf den Ruf des Civic als eine erschwingliche Option zurückzuführen, die so sicher und langlebig wie Kraftstoffeffizient ist. Während das Design wohl kein Hauptfaktor in der frühen Entwicklung des Bürgers war, hat sich der Bau in den letzten Jahren in Bezug auf das Aussehen für sich genommen, insbesondere die Modelle der 10. Generation, die im Modelljahr 2016 dauerten und bis 2021 dauerte. Mit schlanker Linien und fast einschüchternden Frontends ist der Zehnt-General Civic regelmäßig unter den besten Bauteilen. Das Honda -Designteam hat die Fahrzeuge jedoch auch mit einem lustigen kleinen Osterei ausgestattet, von dem man sicher sein kann, dass viele Eigentümer möglicherweise nichts davon wissen.

Diejenigen, die wissen, wo sie jedoch suchen sollen, haben jedoch möglicherweise eine von vier versteckten „Skizzen“ entdeckt, die einen Teil der Geschichte von Honda darstellen. Jedes der Bilder zeigt einen Anschein von Honda -Rennwagen und Motorrädern sowie einen Hondajet und in einem Fall den berühmten Asimo -Roboter, der alle von den Worten „Honda: Die Kraft der Träume“ begleitet werden. In der Zwischenzeit erhielten bestimmte japanische Modelle ein Design mit Silhouetten aller 10 Generationen von Bürger.