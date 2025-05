Honda Dirt Bikes: Welches Modell ist am schnellsten und wie viel kostet es?

Honda Motors verkauft in den USA eine Vielzahl von Dirt -Fahrrädern in den Vereinigten Staaten über die Division von Powersports. Wenn wir Hondas zweisportliche Motorräder unter seinen Dirt Bike-Modellen betrachten, geht die Krone für die schnellste mit einer Höchstgeschwindigkeit von 91 Meilen pro Stunde zum Honda XR650L. Der Honda CRF450RL mit seiner Höchstgeschwindigkeit von 90 Meilen pro Stunde entspricht jedoch fast dem XR650L und ist ein fähigeres Dirt -Fahrrad. Die Entscheidung zwischen ihnen beruht auf Ihrem bevorzugten Abenteuerstil und Ihrem bevorzugten Budget. Wie bereits erwähnt, ist der CRF450RL nur 1 Meilen pro Stunde langsamer, aber fähiger als der XR650L, nachdem die asphaltierte Straße zurückgelassen wurde.

Der 2025 Honda CRF450RL hat jedoch einen MSRP in Höhe von 10.099 USD, signifikant höher als der auf dem Straßenstraßen vorgefertigte 2025 XR650L, der bei 6.999 US-Dollar geschätzt wird. Während wir nicht hier sind, um Hondas oberste Doppelsportmotorräder zu vergleichen, ist es wichtig, auf einige Unterschiede hinweisen, in denen das Honda-Dirt-Fahrrad am schnellsten ist. Da die CRF450RL und XR650L an Höchstgeschwindigkeit so eng sind, könnte die Beschleunigung der entscheidende Faktor sein. Zuverlässige Beschleunigungstests sind jedoch nicht verfügbar.

Der XR650L verfügt über den größeren Verschiebungsmotor, wobei der 644 ccm luftgekühlte Einzelzylinder mit einer Leiterin von 34,1 PS und 31,4 lb-ft Drehmoment mit einem 2023-Modell getestet wird. Der 2023 CRF450RL mit seinem flüssiggekühlten 450-cm3-Einzelzylinder hat jedoch mehr PS, aber weniger Drehmoment-38,0 PS und 27,8 lb-ft-laut einem anderen Dirt Rider-Dyno-Test. Während der CRF450RL fast 60 Pfund leichter ist, produziert der XR650L bei 6.400 U / min fast so viel Drehmoment aus dem ersten Blip des Gas.