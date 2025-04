Honda Civic Vs. Accord: Was ist der Unterschied und welches ist das bessere Auto für Ihre Bedürfnisse?

Die Honda Civic und das Honda Accord gibt es seit den 1970er Jahren und sind mit Sicherheit die längsten überlebenden Typenschilder in der Geschichte des Unternehmens. Der Civic wurde für das Modelljahr von 1973 an erster Stelle, während eine Ölkrise andauerte, so dass ein Auto mit 41 mpg auf der Autobahn immens ansprechend war. Das Abkommen kam im Sommer 1976 an und versuchte, eine ähnliche Kraftstoffeffizienz zu nehmen und es in einen luxuriöseren, größeren Körper zu setzen. Noch 2024 gehören beide Modelle immer noch zu den 25 Bestseller -Fahrzeugen in den USA.

Aufgrund ihrer Langlebigkeit denken Sie vielleicht, dass Sie wissen, was Sie mit dem Bürger und dem Abkommen erhalten, aber obwohl sie ungefähr den gleichen Raum auf dem Limousinenmarkt einnehmen, gibt es viele Unterschiede zwischen den beiden, die jemanden dazu bringen würden, einen anderen vorzuziehen, wenn sie nach einem neuen Fahrzeug suchen. Wir werden jedes dieser Autos beurteilen, um diese Entscheidung zu treffen und alles von ihren Antriebssträngen bis hin zu Komfortfunktionen bis hin zu Größen und Preisen abzudecken. Am Ende werden Sie hoffentlich wissen, ob ein Honda Civic oder Accord für Ihr tägliches Leben geeignet ist.