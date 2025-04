Honda behauptet

Der TrailSport ist in einem Vakuum geradezu ausgezeichnet, aber wie alle Fahrzeuge existiert es in einem Vakuum nicht. Während der Reise fragte ich ein paar Honda -Mitarbeiter, gegen welche Fahrzeuge der Trailsport antritt, und die Antwort lautete öfter „Toyota 4Runner“. Es war die Nemesis des TrailSport. Und es ist leicht zu verstehen, warum. Sowohl der TrailSport als auch der 4Runner sind in ähnlicher Weise am unteren Ende der Trimmklasse (in der Reichweite von 40.000 bis 50.000 US-Dollar) bewertet. Beide zeigen ernsthafte Offroad-Koteletts, beide stammen von „Evermanen“ -Scharken, und beide sind Familien-SUVs, wenn es erforderlich ist.

Es gibt jedoch immer noch eine Reihe von Unterschieden, auf die der TrailSport zählt, um etwas in seine eigene Kategorie zu rutschen. Zum Beispiel geht der TrailSport zu einem „Ain’t Breok, nicht reparieren“ von Natur aus V6 als Motor, während der 4Runner einen turbogeladenen Vier-Banger erhält. Der 4Runner ist auch als Hybrid erhältlich und fährt im Gegensatz zu den Unibody Bones des TrailSport-Architektur im Gegensatz zu einer traditionelleren Architektur des Body-on-Frame.

Wenn ich den TrailSport mit einem anderen Fahrzeug vergleichen würde, teilt es ein wenig mit dem ähnlich unibody Jeep Grand Cherokee, einem Fahrzeug, das absolut kein Fremder ist, um das Pflaster zu verlassen. Der Jeep ist jedoch als Plug -in -Hybrid erhältlich, und der Preis hat keine Ausgabe von 70.000 US -Dollar und fast 80.000 US -Dollar, sodass der Vergleich nur die Haut tief ist.