Hier ist der einfachste Trick, der Ihnen dabei hilft, Ihren Abschleppanhänger zu unterstützen

Als Reaktion auf die Frustration und die inhärenten Gefahren, die mit dem Versuch einhergehen, sich zu unterstützen, Anhänger oder nicht, haben Fahrzeughersteller innoviert, um es etwas einfacher zu machen. Einer der größten, um die meisten Fahrten in den letzten Jahren zu werden, ist die Backup -Kamera, die, wie der Name schon sagt, eine kleine Kamera in der Nähe des hinteren Stoßfängers ist, die den Fahrern ein Live -Feed von allem gibt, was hinter ihnen steht. Es ist auch auf potenzielle Gefahren aufmerksam und ist infolgedessen eine wichtige Hilfe beim Parken. Jetzt gibt es auf dem Markt mehrere hoch bewertete Backup -Kameras für Autos und Wohnmobile. Natürlich sind andere Durchbrüche gleichzeitig gekommen, wobei einer Anhänger zum Kinderspiel gemacht hat.

In den modernen Ford und Lincoln integriert – eine von vielen Marken Ford, die Ford besitzt – ist Fahrzeuge eine Funktion als Pro -Trailer -Backup -Assistent. Diese Aufnahme macht es so, dass Ihr Ford -Fahrzeug bestimmte Anhänger speichern kann, mit denen Sie gefahren sind, und deren spezifische Art erkennen. Wenn die notwendige Hardware installiert und kalibriert wird, können Sie Ihren Anhänger mit Hilfe des Pro -Anhänger -Backup -Assist -Knopfes auf dem Armaturenbrett sichern. Es wird verwendet, um den Anhänger genau mit Hilfe von Visuals auf dem Dashboard -Bildschirm zu bewegen. Es gibt auch die Anhänger -Auxiliary -Kamera, die einen Blick auf alles bietet, was hinter dem Trailer sein mag, den Sie mit einer regulären Backup -Kamera oder durch Rückblick nicht sehen konnten.

So großartig diese Technologie auch ist, es ist in der gesamten Fahrzeugwelt noch nicht ganz alltäglich. So müssen Tricks wie die Lenkrad -Hand -Platzierung, die man legt, noch nicht aus der Mode.