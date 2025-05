Hat Leonardo da Vinci die CVT -Übertragung wirklich erfunden?

Die Erfindung, die möglicherweise bei der Entwicklung des CVT unterstützt hat, von dem wir heute wissen, dass er bereits im späten 15. Jahrhundert von Leonardo da Vinci zum ersten Mal skizziert wurde. So schwer es auch sein mag, zu glauben, dass Da Vinci das Gerät vor mehr als fünf Jahrhunderten zum ersten Mal konzipiert hat, wurde die Skizze Berichten zufolge in einem seiner Notizbücher von 1490 gefunden. Ja, diese Skizze zeigte tatsächlich ein Design mit einem schrittlosen Satz von Gängen, die die Kraft in eine Ausgangsschelle übertragen konnten, die theoretisch die Bewegung einleiteten, wenn Automobile tatsächlich in einem Lifetimil -Lifetimil in ein leichter Antrieb waren.

Da Vinci hatte vermutlich andere Verwendungszwecke für sein CVT -Konzept im Auge, und vielleicht beobachtete das Gerät möglicherweise für die Verwendung in einem industriellen Umfeld. Und es sollte selbstverständlich sein, dass die CVT, wie er sich vorgestellt hatte, wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen wäre, innerhalb eines von einem Verbrennungsmotor betriebenen Fahrzeugs zu funktionieren.

In jedem Fall hat die Technologie, die für Da Vinci benötigt wurde, sein Design zum Leben erweckt, möglicherweise nicht existiert, als er sie ausschreibt, da er anscheinend nie versucht hat, einen funktionierenden Prototyp seiner kontinuierlich variablen Übertragung zusammenzustellen. Trotzdem bleibt Da Vincis CVT ein faszinierender Voringer für die Art von Übertragungen, die letztendlich die Automobile aller Formen und Größen anführen würden.