Ford debütierte in seinen Pickup-Trucks in der Mitte des Modelljahres von 1994 seinen 7,3-Liter-Power-Schlaganfall-Turbo-Dieselmotor, der als eines der besten Dieselmotoren angesehen wurde. Der 7,3-Liter-Stromschlag basiert stark auf dem 444-CI-T444E-Motor von Navistar International. Während der aktuelle Ford Power-Schlaganfall, der 6,7-Liter-Motor der dritten Generation, ausschließlich ein Ford-Design ist, wurden die von Ford vor dem 7,3-Liter-Power Stroke verwendeten Dieselmotoren durch eine Partnerschaft mit der internationalen Truck and Engine Corporation (ITEC) gebaut, die 1981 gebildet wurde.

Ford begann, Dieselmotoren in seinem Model Year Year Pickup -Lkw -Aufstellung von 1983 ein ganzes Jahrzehnt vor dem Debüt von Power Stroke Engines anzubieten. Das erste Beispiel war ein ITEC/Ford 6,9-Liter-Diesel V8. Ford und ITEC folgten dem 6,9-Liter mit ihrem ersten 7,3-Liter-Dieselmotor im Jahr 1988. Der neue 7,3-Liter-Zylinderköpfe mit größeren, besseren Ventilen und verbesserten Ventildichtungen zur Verbesserung der Langlebigkeit.

Zusätzlich zu den durch die Partnerschaft mit ITEC produzierten Dieselmotoren verwendete Ford kleine Dieselmotoren aus anderen Quellen. Diese Optionen waren jedoch von kurzer Dauer. Zum Beispiel könnte der Ford Ranger von 1983 bis 1984 mit einem 2,2-Liter-Perkins-Diesel ausgestattet werden, der durch eine 2,3-Liter-Mitsubishi-Dieseloption für 1985 und 1986 ersetzt wurde.