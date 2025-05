Häufige Probleme mit dem Toyota Tundra Turbo V6 Motor (nach Angaben der Besitzer)

Über den offiziellen Rückruf hinaus haben die Toyota Tundra-Besitzer zunehmend von Motorproblemen gemeldet-selbst außerhalb der von Toyota gekennzeichneten VINs. Auf der Autokompetenz und der NHTSA -Website haben Dutzende von Tundra -Besitzern der dritten Generation plötzliche Motorabstürzungen, laute Klopfgeräusche und heftiges Schütteln während des Betriebs gemeldet. In Bezug auf viele dieser Probleme traten bei sehr geringen Kilometer ein.

In einem dokumentierten Fall erklärte ein Besitzer, dass sein Lastwagen vibrierte, bevor er abrupt Feuer fing. Ein anderer Eigentümer berichtete, an Autobahngeschwindigkeiten an Strom zu verlieren und eine gefährliche Straßenstation zu erzwingen. Diese Probleme scheinen mit den im Rückruf festgestellten Problemen übereinzustimmen, aber einige betroffene Fahrzeuge wurden nicht offiziell zurückgerufen. In Forum -Diskussionen haben die Eigentümer ihre Unzufriedenheit und Frustration gegenüber Händlern zum Ausdruck gebracht, die das Problem nicht diagnostizieren oder Reparaturen anbieten wollten. In mehreren Berichten gaben die Eigentümer an, dass in der Diagnostik keine Codes aufgetreten seien, was die Reparaturen schwierig erschwerte, es sei denn, der Motor sei vollständig fehlgeschlagen.