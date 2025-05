Häufige Probleme mit dem L87 V8 -Motor von GM

Das Hinzufügen von Salz in die Wunde ist die Tatsache, dass viele der meistverkauften Produkte von GM in den letzten fünf Jahren mit dem fehlerhaften L87-Motor, der unter ihren Kapuzen ausgerüstet ist, aus der Tür gerollt haben. Deshalb betrifft der Rückruf eine so große Menge an SUVs und Lastwagen.

Die Liste der betroffenen Modelle lautet wie folgt:

2021–2024 Chevrolet Silverado 1500

2021–2024 Chevrolet Tahoe

2021–2024 Chevrolet Suburban

2021–2024 GMC Sierra 1500

2021–2024 GMC Yukon

2021–2024 GMC Yukon xl

2021–2024 Cadillac Escalade- und Escalade -ESV -Modelle

Es ist erwähnenswert, dass nicht alle Beispiele dieser Modelle die Fabrik mit L87 -Motoren unter der Motorhaube verlassen haben. Zum Beispiel war die Escalade mit einem 3,0-Liter-Duramax-Dieselmotor erhältlich, sodass die Eigentümer sich keine Sorgen machen müssen, wenn sie ihr Auto auf der Liste sehen, wenn sie ein Modell haben, das etwas anderes als den L87 V8 im Voraus hat.