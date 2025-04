Haben Harley-Davidson-Trikes ein Rückwärtsgang? Was zu wissen, bevor Sie fahren

Wenn Sie sich fragen, warum ein Rückwärtsgang für ein Trike so wichtig ist, liegt es daran, dass das breite Zweiraddesign der Dreirad-Motorräder sie ein wenig schwierig machen kann, um manövrieren zu können, insbesondere wenn sie sich in oder aus einem Parkplatz einsetzen. So sehr, dass man sich zu Recht fragen könnte, ob diese Og Harley -Trikes mit den beiden Rädern vorne nicht der intelligentere Weg waren, zumindest aus Sicht der Manövrierfähigkeit.

Wie auch immer, in der aktuellen Form ist die umgekehrte Funktion auf Harley-Davidson-Dreirad-Motorrädern nicht so sehr eine Ausrüstung im Fahrzeuggetriebe, da es sich um eine dedizierte Motoroption handelt, die Sie anwenden, wann immer Sie Ihren Trike wieder aufnehmen müssen. Während es relativ einfach ist, die elektrische Reverse -Funktion einzubeziehen, müssen Sie einige Aktionen ergreifen, um sicherzustellen, dass Sie sie richtig aktivieren. Um die umgekehrte Funktion auf Ihrem Harley-Davidson-Trike einzubeziehen, befolgen Sie diese Schritte.

Wenn der Trike eingeschaltet ist, verschieben Sie sich in neutrale Ausrüstung. Lassen Sie die Bremse frei und lösen Sie alle anderen Bremsfunktionen ab. Drücken Sie die R -Taste am Lenkerdisplay in der Nähe des Starters. Warten Sie, bis Sie im Tacho -Display ein R beleuchtet sehen. Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie den Knopf erneut und das Fahrrad sollte nach hinten rollen.

Wenn das Fahrrad sich sicher in den Ort manövriert, in dem Sie parken, wenden Sie das Trike zum Entlassen. Wenn Sie sich aus einem Parkplatz herausziehen, sollten Sie in der Lage sein, direkt in den ersten Gang zu wechseln und auf dem Weg zu sein.