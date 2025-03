GMCs bemerkenswerter Twin Six Motor: Die Geschichte hinter dem monströsen V12 von General Motor

https://www.youtube.com/watch?v=g0vjx4drwpo

Mit allem, was installiert ist, weckte der Twin Six V12 -Motor von General Motors die Waage auf heftige 1.500 Pfund, was es schwerer als viele kompakte oder mittelgroße Autos macht. Es verfügt über einen Ölsumpf, der vier Gallonen Öl (15 Liter) und eine Ölpumpe mit hohem Volumen mit 17 Gallonen pro Minute zirkuliert. Die Wasserpumpe ist ebenso massiv und könnte 118 Gallonen pro Minute drücken, um die Leviathan kühl zu halten.

Der GM Twin Six V12 produziert 275 PS (bei 2.400 U / min). Die Leistungsausgabe ist nicht das, was Sie normalerweise von einem 11,5-Liter-V12 erwarten würden, und es ist bei weitem nicht so leistungsstark wie die mächtigen Motoren, die GMC gebaut hat. Es produziert jedoch 630 Pfund-Fuß Drehmoment mit knapp über der Leerlaufgeschwindigkeit (bei rund 1.600 U / min), was es für extreme Dienstanträge im kommerziellen, landwirtschaftlichen, militärischen und Verteidigungssektor geeignet ist. Der Twin-Six V12 wurde in Feuerwehrautos gefunden, insbesondere im Feuerwehrauto GMC 7000.

Vor allem jedoch behauptete GM, dass der Twin Six V12 15.000 Meilen mit minimaler Wartung oder bis zu 200.000 Meilen dauern könnte, bevor eine vollständige Überholung erforderlich war. Oh, und der Kraftstoffverbrauch beträgt nur 3 MPG. Der Durst des V12 nach 87-Oktan-Gas war auch für Landwirte keine Rolle, wo der Motor für seine Allwetterzuverlässigkeit und sein niedriges Drehmoment in stationären Anwendungen bekannt wurde. Gerüchte legen nahe, dass im amerikanischen Südwesten immer noch einige überlebende Beispiele laufen, der Beweis für die kugelsichere Konstruktion von Twin-Six V12.