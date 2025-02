Gerüchtbericht: Folgendes wissen wir über die Rückkehr des Toyota Previa

Der 1990 eingeführte Toyota Previa war alles andere als ein gewöhnlicher Minivan. Es wurde als Schätzung in Japan, als Torago in Australien und in Canarado in anderen Märkten verkauft und war für seine Zeit innovativ. Im Gegensatz zu seinen kastenförmigen Konkurrenten hatte die Previa eine schlanke, aerodynamische Form – und verdiente sie wie den „Eierwagen“ oder „Raumschiff“. Um den Innenraum zu maximieren, verwendete die Previa ein Cab-Forward-Design, das die Windschutzscheibe über die vordere Achse drückte. Dies gab ihm einen futuristischen Look, der auf der Straße auffiel.

Die Previa war auch eine Anomalie mit ihrem Mittelmotor-Layout im Hinterradantrieb. Toyota legte den 2,4-Liter-Inline-Vier-Motor des Fahrzeugs unter die Vordersitze in einem Winkel von 75 Grad, um die Gewichtsverteilung zu optimieren und einen niedrigeren Schwerpunkt zu bieten. Diese Konfiguration, die zu dieser Zeit im Minivansegment unbekannt war, führte trotz seiner Größe zu einer überlegenen Handhabung und einer ausgewogeneren Fahrt. Dieses unkonventionelle Entwurf hat die Verwendung größerer Motoren eingeschränkt und die Attraktivität der Previa in einem Markt einschränkt, der die Macht gegenüber Innovationen zunehmend bevorzugte.

Das Interieur des Previa bot bis zu acht Passagieren ausreichend Platz mit flexiblen Sitzkonfigurationen, mit denen die Passagiersitze flach falten oder vollständig entfernt werden konnten. Diese Vielseitigkeit machte die Prävia ideal für Straßenfahrten, Cargo -Transport und tägliches Pendeln. Toyota hat den Minivan auch mit fortgeschrittenen Funktionen für seine Zeit ausgestattet, einschließlich All-Trac-Allradantrieb, Anti-Lock-Bremsen und doppelten Schiebedach. Mitte der 90er Jahre zeigten High-Spec-Modelle wie der GX Kapitänsstühle, Tempomat und Dachschienen.