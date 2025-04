Ford Super Duty Recall: Wie Sie feststellen, ob die Kraftstoffpumpe Ihres LKW ausfällt

Wenn Sie eine Ford Super Duty besitzen, die durch den Rückruf für die Ansammlung von Biodiesel in der Kraftstoffpumpe betroffen ist, sollten Sie bereits eine Rückrufbenachrichtigung per Post erhalten haben. Nach den Bestimmungen des Rückrufs plante Ford, sein Händlernetz über den Rückruf am 2. Januar 2025 zu informieren, und die Mail -Hinweise an die betroffenen Super -Duty -Eigentümer zwischen dem 13. Januar 2025 und dem 17. Januar 2025.

Wenn Sie vermuten, dass Ihr LKW im Bereich der zurückgerufenen Fahrzeuge enthalten ist, jedoch keine offizielle Benachrichtigung von Ford erhalten hat, sollten Sie Ford unter der oben aufgeführten Nummer anrufen oder sich an eine autorisierte Abteilung für Ford -Händler -Service -Abteilung wenden, und stellen Sie sicher, dass Ihr VIN verfügbar ist, um weitere Informationen zu erhalten. Es ist eine gute Idee, diesen Schritt zu tun, auch wenn Ihr LKW so läuft, wie er sollte. Wenn Sie sich über den Rückrufstatus Ihrer Super Duty oder eines Automobils nicht sicher sind, können Online -Vin -Lookup -Tools einfach nach Rückrufen suchen, die für Ihr Fahrzeug gelten.

Um das Problem anzugehen, plant Ford, das mit der potenziell fehlerhafte Kraftstoffpumpe ausgestattete Lastwagen des Antriebsstrangsteuerungsmoduls (PCM) zu überfließen, um „die Pumpenkühlung zu erhöhen und die Bildung gealterter Biodieselablagerungen zu verhindern“. Diese Arbeiten werden von Ford kostenlos für den Verbraucher abgeschlossen. Informationen, die bei Ford verfügbar sind, geben jedoch an, dass die vorgeschlagene Software -Fix „nicht verfügbar ist“. Wenn es fertig ist, benachrichtigt Ford die Eigentümer per Post. Wenn die Kraftstoffpumpe Ihres zurückgerufenen Lastwagens fehlgeschlagen ist und Sie die Reparatur bezahlt haben, hat Ford einen Erstattungsplan zur Deckung dieser Kosten.