Ford Puma Gen-e Review

EVs ziehen jetzt die VED -Autosteuer an, sodass die Puma Sie im ersten Jahr (keine große Sache, wir rechnen) und € 195 pro Jahr zurück. Kein Puma erstreckt sich über 40.000 Pfund (und sollte es nicht tun, selbst wenn Sie mit der Optionsliste am härtesten versuchen). Wie bei allen EVs ist es auch in der niedrigsten 3-prozentigen Leistungsklasse für Unternehmensauto-Nutzer.

Leistung, Motor und Antrieb

0-62 MPH Höchstgeschwindigkeit Angetriebene Räder Leistung 8.0s 99 Meilen pro Stunde Front 166 PS

Es gibt nur eine einzelne motorische Option im Gen-E, das die Vorderräder (wie Verbrennungsversionen der Puma) in die Melodie von 166 PS und die übliche für ein EV-Druck 290 nm Drehmoment erzeugt.

Die Beschleunigung ist in der 6,7-Sekunden-Zeit von 0 bis 62 Meilen pro Stunde der alten „richtigen“ Puma Street, aber nach acht Sekunden flach ist es etwas näher an den 7,4 Sekunden der aktuellen mild-hybrid-St. und schneller als der Rest des Puma-Bereichs. Es ist auch wettbewerbsfähig mit ähnlich großer elektrischer Crossovers: etwa eine Sekunde schneller als ein Peugeot E-2008 und nur ein wenig schüchtern gegenüber dem teureren Kia EV3. Gewicht, das 300 kg über einer normalen Puma liegt, aber für einen EV nicht zu übermäßig übermäßig, hilft hier.

Zumindest bei niedrigen Geschwindigkeiten fühlt es sich auch flott genug an, und Ford hat es geschafft, einen anständigen Anteil an den puma -muckbaren und ansprechenden Handhabungen beizubehalten, obwohl Sie wahrscheinlich den Effekt der zusätzlichen Masse bemerken würden. Im echten Puma -Stil werden Sie auch das ungeklärte Gefühl der Fahrt bei niedrigen Geschwindigkeiten bemerken. Während die Puma und damit die Gen-E gut gedämpft sind, sind die Puma für diese Klasse deutlich auf der festen Seite.

Innenraum, Dashboard und Infotainment

Das Puma Gen-E erhält das gleiche aktualisierte Dashboard-Design wie der Rest des Puma-Bereichs nach dem Abfertigung, was eine gute Sache ist. Was es an Flair fehlt, spielt keine Rolle, da die vorherigen Puma für die Altersgruppen kaum ein Interieur hatten und die meisten seiner Konkurrenten auch etwas langweilig sind (mit bemerkenswerten Ausnahmen wie dem Peugeot E-2008), aber es ist ordentlich, ziemlich unfuss und schürt den Fahrern nicht, die nicht elektrische Fahrzeuge verwendet werden.