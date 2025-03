Ford Maverick Tremor: Das robuste Trimmpaket, erklärt

Vor allem anderen sollten Sie wissen, dass das Tremor Off-Road-Paket nicht für alle Maverick-Trims verfügbar ist. Sie können es nur mit XLT und Lariat bekommen, was bedeutet, dass Sie den Basis -Maverick XL, der etwa 26.000 US -Dollar beginnt, nicht in etwas verwandeln können, das Sie auf Wanderwegen nehmen können. Auch wenn Sie die XLT- oder Lariat -Ausstattungen wählen, sind Sie auf den 2,0L -EcoBoost -Motor beschränkt, da das Tremor -Paket mit dem 2,5 -L -Hybridmotor nicht verfügbar ist.

Bei der Auswahl dieses Pakets müssen Sie außerdem das Ford Co-Pilot360-Paket (für 650 USD) und das Fortgeschrittene 4WD (2.220 USD) erhalten. Dies sind entscheidende Teile des Offroading-Pakets, sodass Sie ohne sie nicht davonkommen können. Dadurch wird der Gesamtpreis des Pakets auf 6.365 US -Dollar erhöht, wenn Sie diese Optionen noch nicht in Ihren Build aufgenommen haben. Selbst wenn Sie sich für den günstigeren Maverick XLT entscheiden, zahlen Sie immer noch einen geschätzten Preis von 35.000 US -Dollar, um diesen Stadtwagen in etwas zu verwandeln, das ein bisschen überlandend aufnehmen kann.