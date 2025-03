Ford Focus ST Edition Review: Ein unvollständiges, aber befriedigendes Ende

Wir sind in den letzten Tagen des wirklich tollen schnellen Ford. Die Fiesta Street starb letztes Jahr, ersetzt jetzt durch den glanzlosen Puma St Powershift und ließ nur den Fokus, um die Taschenlampe der blauen ovalen heißen Luke aufzunehmen.

Sein Ende ist jedoch in Sicht. Im November 2025 wird der letzte Ford Focus ohne direkten Ersatz gebaut und das Ende der ST mit sich bringen. Natürlich gab es nie einen Rs des MK4 -Fokus, was bedeutet, dass dies als endgültige Ford Hot Hatch eingehen wird.

Für eine solche Geschichte, die seitdem auf den Fiesta XR2 und unzählige Hits ausgeht – der Escort Cosworth, MK1 Focus RS, der Mk7 Fiesta St, um nur einige zu nennen – ist es eine Schande, zu berichten, dass es ohne viel Fanfare ausgehen wird.

Was wir hier haben, ist die Ford Focus St Edition. Es ist nicht offiziell als Auslaufspecial gekennzeichnet, aber das ist in der Tat, was es ist. Keine Überraschung, es zu sehen, kein ST300, um das volle Potenzial des vielleicht übersehenen MK4 herauszubringen, nur die Ausgabe.

Was macht eine Ausgabe zu einer Ausgabe? Meistens ist es das Federungsaufbau. In einem Satz kW manuell verstellbarer Wlosthinsen ersetzt, das das normale Stahlfeder -Setup des Basisautos ersetzt.

Standardbremsen werden auch durch größere 363-mm-Brembo-Discs ersetzt und diejenigen, die hinter einem Satz neuer 19-Zoll-Leichtmetallräder sitzen. Diese werden dann in standardmäßige Pirelli P-Corsa-Zero-Reifen eingewickelt.

Das ist wirklich dein Los. Es gibt keine zusätzliche Leistung-verbleiben bei 276 PS und 310 lb Ft Drehmoment aus einem 2,3-Liter-EcoBoost-Vierzylinder-keine verrückte Aerodynamik, Trick Diff extra Diff-Technologie. Wirklich, es ist eine Fokus -ST mit neuer Federung und griffigeren Reifen.

Ford beschrieb dies in seiner ursprünglichen Pressemitteilung als die „vollständigste Ford Hot Hatch aller Zeiten“, aber nichts davon inspiriert uns wirklich, sich auf Papier zu einigen. Besonders wenn Sie den Rückenkatalog noch einmal in Betracht ziehen.

Lassen Sie uns auch einen Kontext in die breitere heiße Lukenwelt werfen. Angesichts der Ankunft des FL5 Honda Civic Type R und Toyota Gr Yaris in den letzten Jahren und der wirklich schnellen deutschen Luken, die 400 PS+schieben, ist es leicht, den Focus ST zu vergessen.

Was die Ausgabe also wirklich ist, ist eine Erinnerung daran, dass der Focus ST eine brillante Sache ist.

Es dauert nicht lange, um Sie daran zu erinnern, wie scharf das Handling ist. Die Lenkung ist so gut in Melodie und direkt, dass die vordere Achse viele Griffe und das Heck anfühlt sehr verspielt. Werfen Sie das Auto mit ein bisschen Gashebel hinein und Sie werden es die richtige Art von seitlich machen, bevor diese P -Zeros auf den Weg gehen und katapultieren.

Wie sich die Federung anfühlt, hängt ganz davon ab, wie Sie sie einrichten, obwohl wir – wie wir -, wie wir vermuten, dass sie in den Werkseinstellungen am meisten vermutet. Wenn Sie dies tun, werden Sie feststellen, dass es etwas fester ist als die Basis -ST, aber der Kompromiss davon ist so gut wie keine Körperrolle und eine Luke, die gepflanzt wird, wenn Sie es schieben.

Es gibt immer noch einen Hauch von Drehmomentlenkung, etwas, das der elektronische Front -Diff nicht so gut verwaltet wie die mechanische Einheit auf einem Typ R, aber es ist nicht überwältigend.

Mehr Kraft wäre nett gewesen, aber Sie wollen selten das wollen. Dieses Sechsgang-Getriebe ist auch eine erhabene Sache, eine noch traurigere Erinnerung daran, dass dies der letzte schnelle Ford mit so etwas sein wird. Es gibt auch die äußerst lustige Gackern, die alles unterstützt.

Die Sache ist jedoch, dass die Ausgabe ein Ford Focus € 44.000 ist. Das ist fast genug € 6.300 mehr als eine Basis -ST und es fühlt sich nicht besonders genug an, um diesen Sprung zu rechtfertigen.

Zu diesem Zeitpunkt wird es mit dem VW GTI Clubsport effektiv mit dem Preis übereinstimmt, der in der realen Welt nicht nur ein bisschen schneller, sondern nur ein schöneres Auto ist. Während sich der Golf wie eine teure Luke anfühlt, die heiß ist, hat die Focus ST Edition die Mängel, ein Ford -Schrägheck zu sein, der aufregend zu fahren ist.

Das heißt, das Innenraum ist immer noch voller billigerer Plastik und Fit-and-Finish ist mit dem MK8.5-Golf nicht ganz auf dem Niveau. Der Golf ist ein bisschen bequemer und ein bisschen einfacher zu leben, wenn es auch das normale Zeug macht, und auch eine Berührung für den Kraftstoff.

Der Focus ST fühlt sich jedoch eher wie eine Erfahrung an. Es fühlt sich heißer an und letztendlich sollte es sich darum kümmern.

Wir hätten gerne gesehen, wie Ford die Extrameile für einen letzten Fokus -ST ehrlich ist. Besonders zu dem Preis, den es verlangt – sicherlich hätte etwas vom Mountune, um es zu sehen, hätte passieren können.

Diese kleinen Veränderungen erinnern Sie jedoch nur daran, wie zufrieden der Fokus ist, und wir konnten das Basisauto nicht genug empfehlen. Holen Sie sich einen, während Sie können.