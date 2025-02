Ford F-150 Shelby Super Snake: Welchen Motor und welche Leistung hat er?

In den meisten Fällen handelt es sich um eine Rassenstyling und Leistung. Sie müssen sich keine Sorgen um Looks oder Straßenkredite machen, wenn Sie in einer Shelby F-150-Super-Schlange rollen. Es verfügt über ein Shelby By Ridetech -Suspensionssystem, darunter Fox 2.5 einstellbare Coilover -Dämpfer mit interner Bypass -Technologie und aktualisierte obere Kontrollarme in der Vorderseite. In der Zwischenzeit verfügt das hintere Fuchs verstellbare Stoßdämpfer und neue Streckenstangen, um den LKW zu pflanzen, während Sie 785 Pferde auf dem Asphalt freisetzen.

Die Styling-Upgrades umfassen 22-Zoll-Shelby-Leichtmetallräder, die in Performance-Reifen eingewickelt sind, eine Shelby-Dual-Einlass , eine Karosserie-Tonneau-Abdeckung und diese ikonischen Shelby-Körperstreifen.

Das Super Snake-Paket erstreckt sich bis zur Kabine der F-150. Zu den Add-Ons gehören tief getönte Fenster (Zustand abhängig), bestickte Bodenmatten, Billet-Rennpedale, Carbon-Innenausstattung und eine serialisierte Konsole-Plaque. Die Preisgestaltung für die Shelby F-150 Super Snake beginnt bei rund 139.000 US-Dollar.