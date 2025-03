Ford Explorer Review: Eines der Autos, die Sie kaufen können

Es gab eine Zeit, in der Sie Bewertungen über Fords glänzendes neues C-Segment-Auto gegen Volkswagens C-Segment-Auto lesen würden, und es wäre eine große Sache. Zwei verschiedene Marken mit zwei unterschiedlichen Ansätzen für den Bau von Autos, sowohl eine dominierende Kraft auf dem britischen Markt als auch mit einem echten Interesse daran, wer es besser macht.

Die Zeiten haben sich jedoch geändert. Ford und Volkswagen konkurrieren vielleicht immer noch miteinander, aber dazu haben die beiden vor zwei Jahrzehnten wirklich zusammengearbeitet, als irgendjemand wirklich hätte vorhersagen können (wenn wir das Galaxy/Sharan für eine kurze Sekunde ignorieren).

Was als die beiden begonnen haben, die leichte Nutzfahrzeugplattformen nutzten, um die Kosten für die Herstellung von Transporten, eine Praxis, die häufig von anderen Herstellern eingesetzt wird, zu einer Plattform-Sharing-Beziehung entwickelt.

Damit meinen wir, Ford verwendet die MEB -Plattform von Volkswagen für seine eigenen elektrischen Pkw -Fahrzeuge und steckt ein paar eigene Teile ein, um sie von der ID -Reichweite von VW zu unterscheiden. So haben wir den Ford Explorer gelandet.

In der Tat ist dies ein VW ID4 mit einigen Boxkörper, Ford -Abzeichen und einem leicht optimierten Innenraum. Wenn Sie jemals einen VW ID4 gelesen oder gefahren haben, können Sie möglicherweise die Richtung dieser Überprüfung vorhersagen.

Außen sieht es zumindest anders aus, aber ehrlich gesagt liegt es an Ihnen, zu entscheiden, ob ein Auto besser aussieht als das andere. Beide sind ziemlich merkwürdig, und ich persönlich würde gerne sehen, dass Ford mehr getan hat, um den Entdecker aufzupeppen.

Besonders in einer stumpfen Farbe gibt es kein einziges Designelement, das mich aufregen. Es ist, als ob jemand gegangen wäre: „Ja, das ist ein Auto“, während er es skizziert, und ließ es dann glücklich dabei.

Es ist wirklich eine ziemlich ähnliche Geschichte. Ford hat ein eigenes Infotainment -System mit der SYNC -Software mit der Sync -Software eine signifikante Verbesserung derjenigen mitgebracht, die Sie in den ID -Autos von VW finden würden. Der größere, vertikal festgelegte Bildschirm ist ebenfalls willkommen-obwohl es immer noch zu fummelig ist, um unterwegs zu verwenden.

Viele der Einstellungen des Autos, einschließlich Klimaregelung, das Ausschalten von nervigen Pieptümern von übergreifenden Sicherheitssystemen oder das Einstellen Ihrer Antriebsmodi, sind alle im Bildschirm vergraben. Es bedeutet, dass Sie Ihre Augen etwas zu oft von der Straße ablenken, und es ist ein weiterer für den Stapel von „Bitte, gib mir einfach ein paar Knöpfe“.

Weitere Änderungen sind ein fordspezifisches quadratisches Lenkrad und Sitze, aber die Kabine ist ansonsten sehr VW mit ihrer Schaltanlage und ihres allgemeinen Layouts. Es ist geräumig und gut gebaut, und es gibt eine ziemlich praktische Menge an zusätzlichen Speicherplatz (Sie können den Bildschirm nach oben schieben), aber es ist kaum aufregend. Denken Sie an viele monotonische Farben und einen allgemeinen Mangel an Inspiration, aber es ist vollkommen in Ordnung, wenn Sie sich nicht um das Auto interessieren, in dem Sie sich befinden.

Der Platz auf den Rücksitzen wird die Kinder glücklich machen, während sie auf Tiktok, während sie in einem öffentlichen Ladegerät sind, auf dem Weg scrollen, obwohl der Hund möglicherweise nicht froh ist, dass die maximale 450-Liter-Kofferraumkapazität des Entdeckers mit allen Sitzplätzen hinter den meisten Rivalen zurückbleibt. Die Plattform-Sharing-Skoda Enyaq bietet beispielsweise 585 Liter, und sogar der ID4 schlägt den Explorer bequem mit 543 Litern.

Wenn Sie sich für ein Auto mit einem Motor befassen, erhalten Sie eine 77 kWH-Batterie mit einer zitierten Reichweite von 374 Meilen oder es gibt die Option des Autos, das wir getestet haben, ein Dual-Motor, 79 kWh Auto.

Das soll 329 Meilen mit einer einzigen Anklage zurückkehren. Unser einwöchiger Test kehrte 3,5 mI/kWh zurück und entsprach etwa 277 Meilen Reichweite-obwohl es mit der Bestimmung, dass es sich in einem eiskalten Februar befindet. Erwarten Sie, dass dies in wärmeren Monaten näher bei 300 liegt.

Sie können das verkürzen, wenn Sie oft das Drehmoment 335 PS und 501 Pfund ft anrufen, obwohl es Sie kaum dazu verleitet. Das sorgt für genug Grunzen, um sich mühelos aus Junctions zu ziehen und die Autobahnen zu verschmelzen, aber es gibt keinen wirklichen Spaß, den Entdecker zu verprügeln.

Das ist etwas, was das Chassis widerspiegelt. Das Lenkgefühl ist nicht vorhanden, die Körperrolle ist unter härterer Kurven ziemlich hartnäckig und es gibt offensichtlich keinen Geräusch. Nicht, dass eines dieser Dinge in einem elektrischen SUV wirklich wichtig ist, aber es fühlt sich wie unsere Sorgfaltspflicht an, sie trotzdem zu erwähnen.

Vielmehr werden Sie mehr interessiert sein, das in der Stadt zu wissen, es ist … gut. Die Sichtbarkeit ist für den Verlauf moderner SUVs mit dem Niveau, dh nicht so gut, wie Sie möchten, aber es fällt dies mit Kameras und Sensoren aus. Es fährt auch ziemlich bequem, obwohl Autos auf größeren Rädern wie unsere keine fantastische Arbeit leisten, um größere Beulen zu isolieren.

Die übergeordnete Geschichte des Ford Explorer ist aus einem Auto, das in so ziemlich jeder Weise durchschnittlich ist.

Es bietet weder Schlagzeilen -Macken, jede Form der Aufregung, noch zeichnet es sich nicht darin, ein Auto zu sein, das nur Auto -Sachen macht. All das fühlt sich wie ein Produkt von VW an, das dafür bekannt ist, ein bisschen meh zu sein, mit einem anderen Gesicht.

Es ist auch nicht so, dass es ein unumgängliches Preis -Leistungs -Verhältnis bietet. Es beginnt bei einem wettbewerbsfähigen € 39.875, aber das steigt dramatisch an, sobald Sie anfangen, Optionen zu ticken. Unser Top-Pressauto befindet sich an einem auffälligen Listenpreis von € 58.125.

Wenn Sie einen Ford Explorer kaufen würden, wäre es absolut in Ordnung, ein Auto zu sein. Aber gibt es einen überzeugenden Grund, es über etwas anderes zu berücksichtigen? Es sei denn, Sie können ein unglaubliches Finanzgeschäft erhalten, nicht wirklich, nein.