Eines der Ziele von Fordlandia war es, Gummi aus brasilianischen Bäumen zu fördern und die Reifenherstellung billiger zu machen. Die Herausforderung, das Land nur aus dickem Dschungel in nutzbare Pakete zu räumen, war jedoch überwältigend. Von stechenden Insekten, Holzholz, korrodierten Werkzeugen und Schwierigkeiten in der Regenzeit schien sich der dicke Baldachin gegen Fords Sicht zu verschwören.

Sogar die ausgewählte Stelle schien unglücklich zu sein, da Sie laut Jalopnik auch jetzt nicht ohne eine 18-stündige Bootsfahrt von der nächsten Bevölkerungszentrale von Fordlandia erreichen können. Dies bedeutete, dass Produkte und Vorräte es nicht sehr schnell in den Dschungel schaffen konnten.

Als ob diese nicht genug von einem harten Kampf wären, musste der Amazonas -Baum Ford pflanzen, um Gummi sowohl an Krankheiten als auch an Parasitenbefall zu leiden. Leider waren enge, organisierte Reihen von gepflanzten Bäumen nicht möglich, denn wenn es zu nahe beieinander platziert wurde, führte dies zu einer Infektion.

Dies musste Ford verheerend sein, der sich stolz darauf hatte, die Effizienz mit regulierten Prozessen zu maximieren, ähnlich wie er es mit seinen Automobilfabriken in den USA tat. Da zwischen Bäumen mehr Platz benötigt wurde, musste mehr Land geklärt werden, was zu einem zyklischen Muster der Kämpfe der Natur kämpfte, um die einheimische Vegetation zu beseitigen. Leider wurden auch wenn mehr Bäume gepflanzt wurden, viele weiter krank, was zu wenig Erfolg führte, um sinnvolle Mengen an Gummi zu kultivieren. Allerdings hatte nicht jedes Unternehmen in der Region ein so Pech, da dies einer von vielen Standorten ist, an denen Michelin -Reifen gemacht werden.