Folgendes passiert, wenn Sie mit einem kaputten Serpentinengürtel fahren

Der Serpentinengürtel oder den Antriebsgürtel Ihres Autos ist ein wesentlicher Bestandteil seiner Anatomie. Der Gürtel wickelt sich um die Kurbelwellenscheibe und verbindet je nach Fahrzeug, wie der Klimaanlagenkompressor, die Servolenkung, die Lenkpumpe, die Lichtmaschine und vieles mehr. Es ist verantwortlich für die Übertragung der Drehleistung der Kurbelwelle auf diese Motorzubehör, sodass Ihr Auto mit kühlen frischen Luft für die Kabine erstellen und Ihnen das Servolenkungssystem verwenden kann. Die Serpentinengürtel bestehen normalerweise aus hochheiligem Gummi und dauern je nach Automodell und Material des Gürtels zwischen 60.000 und 100.000 Meilen. Diese Komponenten sind jedoch nicht immun gegen Verschleiß und manchmal scheitern sie vorzeitig.

Während der Serpentinengürtelschaden viele Formen annehmen kann, bedeutet ein vollständig fehlgeschlagener Antriebsriemen normalerweise einen, der gebrochen ist. In diesem Fall werden Sie wahrscheinlich verschiedene Probleme haben, und Sie fragen sich möglicherweise, ob es sicher ist, Ihr Fahrzeug in diesem Zustand zu fahren. Während Sie Ihr Auto technisch mit einem kaputten Serpentinsgürtel fahren können, sollten Sie dies vermeiden, wenn dies überhaupt möglich ist. Wie bereits erwähnt, sendet der Serpentinengürtel Kraft an verschiedene Motorzubehör, einschließlich der Servolenkungspumpe. Wenn Sie versuchen, Ihr Fahrzeug mit einem gebrochenen Antriebsriemen zu fahren, verlieren Sie höchstwahrscheinlich die Servolenkung.

Wenn Sie noch nie ein Auto ohne Servolenkung gefahren sind, verstehen Sie möglicherweise nicht, wie schwächend es sein kann, diese Funktion zu verlieren. Ohne Servolenkung wird das Drehen Ihres Rades unglaublich schwierig sein. Wenn der Gürtel während der Fahrt schnappt, können Sie sich je nach aktueller Geschwindigkeit und Straße in einer äußerst gefährlichen Situation befinden. Also, was sollten Sie tun, wenn der Gürtel bricht? Als ehemaliger beruflicher Mechaniker werde ich es für Sie aufschlüsseln.