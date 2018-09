Fiat 500X Cross FireFly Turbo 1.0

Kurz & bündig [+] Gutes Platzangebot vorne, ansprechendes Innenraumdesign, viele Assistenzsysteme im Angebot [-] Wenig Platz im Fond, harte Federung

Fiat lebt von der Vergangenheit. Zumindest optisch und zumindest in Deutschland. Denn die 500er-Reihe, die 2007 auf den Markt kam und sich vom Design her an die herzigen Fiat 500 anlehnt, die zwischen 1957 und 1975 gebaut wurden, macht mit ihren Derivaten den Hauptanteil der Verkäufe in Deutschland aus. 2017 wurden von dem Retro-Italiener hierzulande fast 30.000 Stück neu zugelassen. Da kommt kein anderer Fiat auch nur annähernd ran. Nach dem 500 und dem 500L führte Fiat im Jahre 2015 den 500X ein, der auf der Basis des Jeep Renegade aufbaut. Nach drei Jahren gibt es nun ein Update des kleinen SUV. Optisch hat sich zumindest außen allerdings nicht sehr viel verändert. Serienmäßig gibt es Tagfahrlicht und Rückleuchten nun in LED-Technik, optional auch einen LED-Hauptscheinwerfer. Mit 4.269 mm Länge, 1.796 mm Breite und 1.603 mm Höhe sind auch die Dimensionen nahezu gleich geblieben - von der Grundfläche entspricht das in etwa einem VW Golf. Innen dagegen haben die Designer deutlich mehr zu tun gehabt. Die Materialien wirken hochwertig, geschmackvoll kombiniert und gut verarbeitet. Neu gestaltet wurde vor allem das Armaturenbrett. Tacho und Drehzahlmesser rahmen ein kleines Display ein, dessen Informationen über Tasten am Lenkrad konfigurierbar sind. Dort, wo der ursprüngliche Fiat 500 mit ein paar wenigen Kippschalterchen auskam, findet sich heute eine ziemliche Klaviatur an Bedienelementen an Lenkrad und Armaturenbrett. Optimal ist die Anordnung meist, aber nicht immer. Ein Beispiel: Man muss schon ein wenig fummeln, um die elektrische Handbremse rechts neben der Sitzfläche zu lösen. Ein guter Teil der Flut an Knöpfen und Schaltern ist dem geschuldet, dass Fiat den 500X jetzt mit reichlich Helferlein und Assistenzsystemen ausstattet - serienmäßig oder optional. So gibt es unter anderem Spurhalteassistent, Tempomat und Verkehrszeichenerkennung serienmäßig. Optional bestellbar sind automatische Scheinwerfer, Rückfahrkamera, 2-Zonen-Klimaautomatik, adaptive Geschwindigkeitsautomatik, ein aktiver (und sehr energisch regelnder) Spurhalteassistent, Auffahrwarnsystem, Totwinkelassistent und mehr. Ganz stolz ist man bei Fiat auch auf das "Uconnect" getaufte Entertainentsystem, das sich vor allem über die nun auch größere Touchscreen in der Mitte des Armaturenbretts steuern lässt. Smartphones können eingebunden werden. Dank einer konstanten Verbindung mit dem Internet sind zum Beispiel Streamingdienste wie Deezer oder andere Online-Dienste abrufbar und es können Fahrzeugdaten angezeigt werden.

Weniger komfortabel fällt das Fahrwerk aus: Auf unebener Straße poltert der 500X ziemlich

Ganz neu sind der 3-Zylinder-Benziner mit 999 ccm Hubraum und der 1,3 Liter-Vierzylinder, beide Motoren mit Turboaufladung und Otto-Partikelfilter. Die "Firefly" (Glühwürmchen) getaufte Motorenreihe erfüllt bereits die kommende Abgasnorm Euro 6d-TEMP. Der mit einer 6-Gang Handschaltung kombinierte Dreizylinder schafft 88 kW/120 PS und ein maximales Drehmoment von 190 Nm. Der Vierzylinder leistet 110 kW/120 PS und ein maximales Drehmoment von 270 Nm und kommt mit einem 6-gängigen Doppelkupplungsgetriebe. Der Dreizylinder, mit dem wir rund um Turin unterwegs waren, ist zwar laufruhig und im Innenraum auch durchweg leise geworden - aber immer noch ein Dreizylinder mit dem Hubraum einer Milchflasche. Um flott vorwärts zu kommen will er fleißig geschaltet werden, braucht aus niedrigen Drehzahlen heraus kräftig Gas und wird dann doch auch mal etwas lauter. Fiat gibt die Zeit, die es braucht, um aus dem Stand auf Tempo 100 zu beschleunigen, mit eher behäbigen 10,9 Sekunden an. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 188 km/h. Im Alltag, vor allem, wenn er viel in der Stadt gefahren wird, sollte das allerdings den 500er-Fans reichen. Auch die offiziell 6,4 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer sind nicht unbedingt rekordverdächtig - zumal der Bordcomputer bei der Testfahrt real eher acht Liter Verbrauch errechnete. Immerhin ist man im 500X durchaus komfortabel unterwegs. Die Lenkung ist ziemlich direkt, liefert gute Rückmeldung von der Straße, die Handschaltung funktioniert knackig und mit kurzen Wegen. Die Sitze sind bequem und bieten guten Seitenhalt, der Platz ist ausreichend und entspricht der Fahrzeugklasse. Im Kofferraum lässt sich mit 350 Liter durchaus was unterbringen, bei Bedarf stehen durch das Umklappen der Rückbanklehnen bis zu 1.000 Liter Stauraum bereit. Weniger komfortabel fällt dagegen das Fahrwerk aus: Auf unebener Straße poltert der 500X ziemlich verärgert. Angeboten wird der 500X in drei Modellvarianten: Als vor allem für die Stadt gedachter Fiat 500X Urban (Preise ab 17.490 Euro), als etwas abenteuerlicher aufgehübschter City Cross (ab 19.190 Euro) und als zumindest optisch auf offroad gestylter 500X Cross (ab 20.990 Euro). "Schon die Dimensionen zeigen: Der Fiat 500X hat mit der klassischen kleinen Knutschkugel aus Italien wenig mehr als das Grunddesign gemeinsam."

Jürgen Wolff Stand: 07.09.2018 Ort: Turin