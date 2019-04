Erste Ausfahrt im Mercedes EQ V

Mercedes läutet sein Elektrozeitalter ein. Mit Verzögerung kommt im Sommer der EQ C und noch vor Kompaktklassemodell EQ A sowie dem EQ B als elektrischer Allzweckwaffe zwischen SUV und Van wird im kommenden Frühjahr auch die V-Klasse elektrifiziert. Dabei ist die aufgefrischte V-Klasse mit mehr Komfort im Innern, neuen Fahrerassistenzsystemen und dem Toptriebwerk des V 300d mit 239 PS nur der halbe Weg. Denn neben der normalen Modellpflege steht für 2020 auch eine Elektroversion in den Startlöchern.

Damit macht Mercedes-Benz einen größeren Schnitt als ehemals geplant. Denn ursprünglich hatten die Schwaben geplant, die V-Klasse nicht nur als Diesel und Benziner (außerhalb Europas), sondern auch als Plug-in-Version und Elektromodell auf den Markt zu bringen. Doch der mittlerweile ausgeschiedene Nutzfahrzeug-Chef Volker Morhinweg strich wegen hoher Aufwände und zu erwartender Kundenüberschneidungen den Plug-In-Hybriden und setzte als Alternative zu den Verbrennern allein auf eine Elektrovariante. Nach den beiden Modelle eVito und eSprinter wird der EQ V somit das dritte rein elektrische Nutzfahrzeug von Mercedes.

Im Gegensatz zur normalen V-Klasse, wie wahlweise über Hinterrad- oder Allradantrieb verfügt, wird die Elektrovariante aufgrund ihrer Plattform nur als Fronttriebler angeboten. Angesichts eines Allradanteils von mittlerweile rund 40 Prozent ein Makel, den man nicht nur mit Blick auf Kunden in der Alpenregion mittelfristig ausgleichen sollte. Doch in erster Linie ist die elektrische Mercedes V-Klasse, die den Namen EQ V tragen soll, als Alltagsmobil für Shuttledienste und erst in zweiter Reihe für Privatkunden gedacht, die auf die Kombination aus großer Transportvariabilität, geringem Verbrauch und hoher Geschwindigkeit nicht verzichten wollen. Aus gutem Grund hat Mercedes seiner V-Klasse mit der Modellpflege ein neues Topmodell verpasst, der als V 300d jene Kunden zufrieden stellen soll, die die ehemaligen V6-Motorisierungen vermissten und lange Strecken mit hohen Tempi und akzeptablem Verbrauch zurücklegen wollen.

Die Elektroversion des EQ V wird an die Leistungsdaten des V 300d nicht ganz herankommen, soll aber mit 150 kW/204 PS und einem maximalen Drehmoment von rund 500 Nm gerade in Großräumen und auf Mittelstrecken für einen entsprechend dynamischen Vortrieb sorgen. Und gerade die möchte man dem Prototypen des Mercedes EQ V Concept nach ersten Testfahrten keinesfalls absprechen. Denn anders als man es von den aktuell verfügbaren Dieselmotoren mit zwei Litern Hubraum kennt, schiebt der knapp drei Tonnen schwere Koloss aus dem Stand ebenso lautlos wie kraftvoll an, sodass kaum etwas darauf hindeutet, dass man in einem frühen Prototypenmodell sitzt.



Das Platzangebot bleibt wegen des im Boden vergrabenen Akkupakets mit seinem üppigen Gewicht unangetastet



Was dem Mercedes EQ V bereits als seriennahe Konzeptstudie gut zu Gesicht steht, ist der flüsterleise Elektroantrieb, denn der gerade unter Last recht knurrige Vierzylinderdiesel in der frisch überarbeiteten V-Klasse ärgert seine Insassen eben nicht mit einer präsenten Geräuschkulisse und zumindest für den Fahrer spürbaren Vibrationen im Volant. Vielmehr zieht der EQ V aus jedem Tempo so kraftvoll und engagiert an, dass man meint, die V-Klasse hätte auf einen Elektroantrieb nur gewartet. An der Lenkung dürfte noch etwas gearbeitet werden, denn die Lenkpräzision ist nicht auf dem Niveau der Serienmodelle mit Selbstzündertechnik.

Wird kraftvoller beschleunigt und die nächste Kurve ist etwas enger als zunächst gedacht, macht sich angenehm der niedrige Schwerpunkt bemerkbar, denn das 100-kWh-Akkupaket ist flach im Unterboden verbaut. Damit bei höheren Geschwindigkeiten der Reichweitenverlust nicht zu groß ist und der bis zu achtsitzige Großraumvan zumindest theoretisch die avisierten 400 Kilometer rein elektrischer Reichweite realisieren kann, wird das Serienmodell wohl bei 160 km/h abgeregelt und damit nicht ähnlich üppigen Gegenwind bekommen, wie das Erstlingswerk der Elektrofamilie, der als EQ C schon früh bei 180 km/h eingebremst wird. Anzunehmen, dass Mercedes bei den technischen Daten auch ein Auge auf den Hauptkonkurrenten Volkswagen hat, der seinen T6-Transporter beim Veredler Abt elektrifizieren lässt - was kaum für eine geringe Höchstgeschwindigkeit sprechen dürfte.

Optisch unterscheidet sich die Elektroversion der V-Klasse insbesondere durch eine geänderte Front, die man mit ihrer schwarzen Zorro-Maske bereits vom EQ C kennt. Im Innenraum gibt es das sehr gute Bediensystem MBUX, das man bei der Modellpflege der Standardvarianten so schmerzlich vermisst. Hier lassen sich auch Ladestand oder Energieverbrauch ablesen und die Ladefunktion programmieren. Ansonsten ist der Innenraum des Einzelstücks Mercedes EQ V etwas schicker als man es von den bekannten Verbrennerversionen kennt. Das Platzangebot bleibt wegen des im Boden vergrabenen Akkupakets mit seinem üppigen Gewicht von mehr als 300 Kilogramm unangetastet und so muss man bei der Beladung nur auf das Gesamtgewicht aufpassen, denn die 3,5-Tonnen-Marke liegt mit dem Elektroantrieb in greifbarer Nähe.

Die Sitze lassen sich ebenso frei konfigurieren wie beim europäischen Dieselfahrzeug. Klimatisierte Einzelsitze, eine variable Sitzbank oder vollelektrische Liegesessel machen die elektrische V-Klasse zu einem Business-Jet auf Rädern, der jede Menge Gepäck mitschleppen kann - ähnlich komfortabel, wenn auch etwas langsamer. Aber genau so ist er eben eine Wohltat für diejenigen, die die Shuttledienste durch die Gegend kutschieren und für genau diese Dienste sollten die 400 Kilometern an Reichweite ebenso ausreichen, wie das abregelte Spitzentempo. Der Preis der elektrischen V-Klasse bleibt bis auf Weiteres Spekulation - unter 70.000 Euro dürfte jedoch kaum etwas gehen.