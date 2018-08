VW Atlas Cross Sport und Atlas Tanoak

Was die Pickups angeht, sind die USA für Volkswagen ein weißer Fleck auf der Landkarte. Dass die Wolfsburger vor ein paar Jahren nicht mit dem Amarok in das ertragreiche Brot- und Butter-Segment eingestiegen sind, sorgt heute noch für irritiertes Kopfschütteln. Aber der Wolfsburger Autobauer ist drauf und dran, diesen strategischen Fauxpas zu beheben und präsentierte auf der New York Auto Show den Tanoak, einen Midsize Pick-Up, der zwischen Miami und Los Angeles zur Erfolgsgeschichte werden kann. Das mittelgroße Pickup-Segment in den USA verzeichnete in den vergangenen Jahren seit der Einführung des Chevrolet Colorado und des GMC Canyon einen deutlichen Umsatzanstieg. Der Umsatz erreichte 2010 mit 273.146 Einheiten den Tiefpunkt - bis 2017 erholte sich der Umsatz dann auf 452.337 Einheiten. Im Jahre 2000 waren es jedoch noch 1,1 Millionen Einheiten pro Jahr, die in den USA zugelassen wurden. Von dem neu aufkeimenden Pickup-Trend könnte auch ein VW Pickup profitieren. Angetrieben wird der VW Atlas Tanoak von dem Volumenmotor des Atlas, einem 3,6 Liter großen V6-Saugmotor, der 206 kW/280 PS leistet und seine Kraft über eine Achtgang-Automatik an alle vier Räder überträgt. Für den härteren Geländeeinsatz steht im Pick-Up zudem ein Modus mit Untersetzungsstufe zur Verfügung. Die Karosserie der Studie ist im Vergleich zum SUV um 45 mm angehoben. Hinter der Doppelkabine schließt sich die 1,63 m lange und 53 cm hohe Ladefläche an. Sobald man sich in dem 5,44 Meter langen Pritschenwagen hinter das Lenkrad schwingt, entert man eine andere Welt. In dem Trumm von einem Auto fühlt man sich sofort wohl und ziemlich erhaben - Pickup-mäßig halt. Dieser VW kann dem Honda Ridgeline und dem Ford Ranger das Leben schwermachen, denn auch hinten in der Doppelkabine ist genug Platz. Per Knopfdruck erwacht der V6-Motor zum Leben und kommt mit dem über zwei Tonnen schweren Pickup beinahe spielerisch zurecht. Mühelos rollt der Tanoak über Landstraßen an der kalifornischen Küste entlang, so als wäre es das Selbstverständlichste der Welt und diese Umgebung sein natürlicher Lebensraum. Doch noch ist nicht entschieden, ob dieses erfolgsversprechende Auto tatsächlich den Weg in die VW Verkaufsräume schafft. Der niedersächsische Autobauer kalkuliert noch, ob sich der Midsize-Pickup lohnt. "Wir wollen sehen, wie die Menschen auf den Tanoak reagieren und tatsächlich haben wir schon einige Kaufanfragen erhalten", erzählt VW-Chefdesigner Klaus Bischoff. Deutlich klarer sieht die Zukunft des Atlas Cross Sport aus, der 2020 in das Geschehen auf dem großen Automarkt jenseits des Atlantiks eingreifen wird. Das Coupé komplettiert die VW Atlas-Modellpalette. Bringt es das SUV als Siebensitzer auf eine Länge von 5,04 Metern so sind es bei der ebenfalls auf der New York Motorshow gezeigte Coupéversion noch 4,84 Meter. Die geringeren Ausmaße gehen aber nicht zu Lasten des Innenraums, sondern sind den kürzeren Überhängen zuzurechnen. Damit steht das SUV-Coupe made in Chattanooga satt auf der Straße und dürfte auch die kritischen US-Autofahrer überzeugen. Die Motoren stammen vom Atlas - also ein 175 kW/238 PS starker Zweiliterturbo und ein 3,6-Liter-V6-Sauger, der es auf 206 kW/280 PS bringt. Der etwas angestaubte V6-Sauger passt ebenso gut zum Atlas Cross Sport, wie zum deutlich mächtigeren Tanoak. Zumal es in den USA nicht auf energische Zwischenspurts ankommt. Das Zusammenspiel mit der Achtgangautomatik klappt auch bei diesem Prototyp und die komfortbetonte Gangart kommt bei den US-Kunden sicher gut an. Sodass VW von dem nach wie vor anhaltenden SUV-Trend profitieren wird. Stand: 27.08.2018 Artikel bookmarken Text: Wolfgang Gomoll Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: Monterey