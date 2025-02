EV-Deal des Tages: Uber-Practical Volkswagen ID.7 Tourer für 262 € pro Monat

Als Volkswagen im Jahr 2023 seinen ID.7 -Salon einführte, dachten wir, es sei das bisher beste Elektroauto der deutschen Marke. Fast Stürmer pro Jahr, und das Sortiment wurde durch die Hinzufügung der Version der Tourer Estate erhöht, wodurch noch mehr praktische Fähigkeiten für das bereits beeindruckende Maß an Komfort-, Verfeinerungs- und Sicherheitstechnologie verantwortlich sind. Wenn Sie nach einem versierten, ganzelektrischen Familienauto sind, hat der ID.7 Tourer einen breiteren Fähigkeiten als die meisten anderen Konkurrenten.

Dieses spezielle Modell wird in der Eintrags -Match -Spezifikation angeboten und enthält eine große Menge an Standardausrüstung. Große 19-Zoll-Legierungen, Heck-Datenschutzglas und einige glänzende schwarze Außenverkleidung verleihen einen sportlichen Geschmack, während es auch automatische LED-Matrix-Scheinwerfer, eine automatische Heckklappe und einen schlüssellosen Eingang gibt. VW hat auch nicht in Bezug auf die Onboard-Technologie mit einem Augmented-Reality-Head-up-Display und einem 15-Zoll-Infotainment-Touchscreen mit integrierter Navigation geprüft.

Ein 77 -kWh -Akku und ein einzelner Elektromotor bieten eine Gesamtleistung von 282 PS, die dem ID.7 Tourer mit einer angemessenen Wendung bietet. Der Sprint von 0-62 Meilen pro Stunde wird in 6,6 Sekunden gepflegt, während VW eine maximale Reichweite von 373 Meilen beansprucht-obwohl Sie in der realen Fahrt wahrscheinlich näher an 300 Meilen schauen, bevor Sie sich aufladen müssen.

Es gibt jedoch keine Entstehung von der Party -Party des Tourer, die die beeindruckende Praktikabilität und den großen Innenraum ist. Es gibt viel Platz für größere Insassen, um sich bequem zu machen (sowohl vorne als auch auf den Rücksitzen), während sein riesiger 605-Liter-Kofferraum ideal für den Umgang mit den Strengen des Familienlebens ist.

Abgerundet ein beeindruckendes Paket ist das Floß der aktiven Sicherheitssysteme des Tourers. Alle Versionen verfügen über eine autonome Notbremsung (AEB), um Kollisionen mit anderen Fahrzeugen, Radfahrern und Fußgängern mit geringer Geschwindigkeit zu mildern oder zu verhindern, während es auch adaptive Geschwindigkeitsregelung und Unterstützung bei der Fahrspurhalte gibt.