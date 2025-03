EV-Deal des Tages: Stylish Peugeot E-5008 für 322 € pro Monat

Der Peugeot E-5008 schafft es, enorme Praktikabilität mit hervorragendem Stil in einem rein elektrischen Familienauto-Paket zu kombinieren, das schwer zu übertreffen ist. Die Bequemlichkeit, ein geräumiges Interieur mit sieben Sitzen zu haben, ist für größere Familien ein echter Vorteil. In der Lage, eine wachsende Brut und ihr ganzes Gepäck zu transportieren, während die praktische Reichweite des E-5008 und die beeindruckende Kabinenqualität Sie mit Ihrem Kauf angemessen zufrieden geben sollten.

Derzeit sind derzeit nicht viele Elektrofahrzeuge mit siebensitzig, aber bei diesem zweijährigen PCH-Deal (Personal Contract Hire) von Blue Chili Leasing können Sie ab 322 GBP pro Monat einen E-5008-GT auf Ihrer Einfahrt haben. Es erfordert eine erste Anzahlung von 4.219,06 GBP, und Sie sollten überprüfen, ob das Jahreslimit von 5.000 Meilen Ihren Anforderungen entspricht.

Wie oben erwähnt, ist dieses spezielle Modell in der GT-Spezifikation erhältlich, was einen sportlicheren Außenaussehen verleiht, einschließlich klobiger 20-Zoll-Legierungen, einem schwarzen Dach und Spoiler, glänzender schwarzer Ausstattung und erweiterten Radarchen. Es gibt auch viele familienfreundliche Funktionen, wie beispielsweise USB-Ladeanschlüsse vorne und hinten, drahtloses Apple CarPlay und Android Auto, sowie eine zentrale Armlehne in der zweiten Reihe mit Cuphalters und einem Smartphone-Halter. Weitere praktische Kits sind drahtloses Smartphone -Laden, eine automatische Heckklappe und eine vordere Parksensoren, während eine Heizfunktion für die Vordersitze und das Lenkrad etwas Luxus hinzufügen.

Bei all den sieben verwendeten Sitzen haben Sie Zugriff auf einen 348-Liter-Kofferraum, der in etwa dem von einem Volkswagen Polo’s entspricht. Aber falten Sie die dritte Reihe flach und sie schaltet einen kavernösen 916 Liter Gepäckraum frei – perfekt für die Unterbringung aller Lebensabenteuer.

Die 310-Meilen-Reichweite des E-5008 sollte für die meisten Lebensstile flexibel genug sein, obwohl das Fahren eines vollständig beladenen Autos diese Zahl senken wird. Längere Straßenfahrten sollten dank der maximalen Ladekapazität von 160 kW nicht zu stark sein. Dies bedeutet, dass Sie die Batterie in etwa einer halben Stunde von 20 bis 80 Prozent nehmen können – Zeit für einen schnellen Kaffee, bevor Sie sich auf den Weg machen.