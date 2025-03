EV-Deal des Tages: stilvoller Peugeot E-2008 für nur 211 € pro Monat

Der Peugeot 2008 ist ein kleiner SUV, der sich mit seinen auffälligen Aussehen und einer guten Verarbeitungsqualität von seinen Konkurrenten abhebt und gleichzeitig einen praktischen Stiefel und eine nützliche Onboard-Technologie anbietet. Wenn Sie seinen Benzinmotor gegen einen rein elektrischen Antriebsstrang auszutauschen, erhalten Sie den E-2008, der auch emissionsfreie Motoring und niedrigere tägliche Laufkosten bereitstellen kann-eine Überlegung, die auf der Tagesordnung der meisten Familienkäufer hoch ist.

Dieses aktive Modell verfügt über LED-Scheinwerfer, hintere Parksensoren, automatische Klimaanlagen und das I-Cockpit-Setup von Peugeot, das einen 10-Zoll-Farb-Infotainment-Touchscreen mit drahtloser Apple CarPlay und Android Auto mit sich bringt. Es gibt auch eine Vielzahl von aktiven Sicherheitssystemen, darunter Lane Keep Assist, Speed-Limit-Anerkennung und eine Warnung zur Fahrerbekämpfung.

Zugegeben, die Kabine ist ein bisschen wie ein gemischter Tasche; Diese solide Verarbeitungsqualität und ein großer praktischer Kofferraum sind sicherlich positiv, aber obwohl es vorne genug Platz gibt, werden die hinteren Passagiere beengter sein. Kleine Türen können auch etwas unangenehm in den Rücken gehen, daher würden wir den E-2008 wahrscheinlich nicht empfehlen, wenn Sie beispielsweise regelmäßig jüngere Kinder in Kindersitzen transportieren müssen. Dieses Problem würde neben der Ergonomie des I-Cockpit-Designs Punkte, die wir vor einem potenziellen Kauf überprüfen, in Ordnung sind.

Mit seinem 50-kWh-Akku und seinem einzelnen Elektromotor verwaltet dieses 134-PS-E-2008-Modell eine respektable Zeit von 0 bis 62 Meilen pro Stunde von 9,8 Sekunden, während Peugeot behauptet, dass es für etwa 201 bis 232 Meilen von einer vollen Ladung über eine Mischung von Straßen gut sein sollte.