EV -Deal des Tages: Steigen Sie für nur 247 € pro Monat in den neuen Ford Capri ein

Okay, der Name ist weiterhin spaltend und, seien wir ehrlich, das Aussehen des Ford Capri wird sicherlich nicht alle ansprechen. Wenn Sie diese (wenn auch sehr wichtigen) Themen überwinden können, finden Sie einen sehr fähigen mittelgroßen Familien-SUV.

Obwohl der Capri nicht besonders sportlich oder Spaß macht, bietet es eine starke geradlinige Leistung, was letztendlich die meisten Käufer von Mainstream-SUVs beurteilen werden. Werfen Sie einen stilvollen, geräumigen Innenraum, viel an Bordtechnologie und solide Sicherheitsanmeldeinformationen ein, und der Capri ist auf jeden Fall eine Überlegung wert – obwohl es ein subjektiveres Problem ist, ob es die richtige Art von Bordsteinantrieb bietet.

The Capri Select model comes with an impressive specification, including 19-inch alloys, automatic LED headlights, rear privacy glass, keyless entry and start, front and rear parking sensors, adaptive cruise control, heated front seats (with 12-way electric adjustment and massage function for the driver’s seat), a wireless smartphone charging pad, and a 14.6-inch infotainment touchscreen with wireless Apple CarPlay and Android Auto.

Die Käufer profitieren auch vom beeindruckenden Allelektrikum des Capri des Hinterradantriebs. Die 77-kWh-Batterie und ein einzelner Elektromotor bieten eine beanspruchte 389 Meilen von einer einzelnen Ladung, was bedeutet, dass längere Reisen unkompliziert und leicht zu planen sollten. Es gibt auch viel Leistung mit einer Gesamtleistung von 282 PS und 0-62 Meilen pro Stunde in 6,4 Sekunden.

Ford hat dafür gesorgt, dass der Capri ein gutes Maß an Sicherheitstechnologie an Bord ausgestattet ist, einschließlich einer Fahrspur, die Hilfe mit einer Spurverlassenswarnung, der Anerkennung des Verkehrszeichens und einer falschen Alarmbereitschaft hält. Diese Systeme halfen dem Capri, von Branchensicherheitsexperten, Euro NCAP, eine maximale Fünf-Sterne-Bewertung zu erreichen.