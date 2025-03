EV-Deal des Tages: Smart-aussehendes Peugeot E-2008 für nur € 183 pro Monat

Der Peugeot E-2008 ist ein vollelektrischer kompakter SUV, der ein scharfes Styling sowie eine gute Verarbeitungsqualität und eine anständige Praktikabilität bietet. Es gibt auch nützliche Einrichtungen an Bord, die dazu beiträgt, eine Reise reibungsloser zu gestalten, sowie den offensichtlichen Vorteil von emissionsfreien Motoring, die zu niedrigeren Gesamtkosten beitragen sollten-ein zunehmend wichtigerer Faktor für viele Familienwagenkäufer.

Dieses Allure-Modell verfügt über 17-Zoll-Legierungen, automatische LED-Leuchten, Glas- und hintere Parksensoren im hinteren Bereich, und das I-Cockpit-Setup von Peugeot mit einem 10-Zoll-Infotainment-Touchscreen mit drahtloser Apple CarPlay und Android Auto. Es gibt auch ein großzügiges Maß an Standard-Sicherheits-Kit mit Systemen wie Spur-Assist, Speed-Limit-Anerkennung und Warnung zur Fahrerbekämpfung.

Mit einem 50-kW-Akku und einem einzelnen Elektromotor, der die Vorderräder treibt, erzeugt dieses E-2008-Modell 134 PS und verwaltet den Sprint von 0-62 Meilen pro Stunde in respektablen 9,8 Sekunden. Peugeot behauptet, Sie sollten bis zu 232 Meilen von einer einzigen Anklage entfernt sein, obwohl es wahrscheinlich in der realen Fahrt in der Nähe der 200-Meilen-Marke sein wird-insbesondere in den kälteren Wintermonaten.

Die Kabine des E-2008 fühlt sich solide gebaut, während ein großer praktischer Stiefel und ein anständiger Raum vorne vorhanden ist. Diejenigen, die nach hinten reisen, werden beengter sein, und die kleinen Türen können auch etwas unangenehm in den Rücken gehen. Daher würden wir den E-2008 nicht empfehlen, wenn Sie ständig jüngere Kinder in Kindersitzen transportieren müssen. Davon abgesehen ist es ein kompaktes EV -Paket, das bei diesem niedrigen Preis sicherlich in Betracht gezogen wird.