EV-Deal des Tages: Skurry Citroen E-C4 x für 224 € pro Monat

Es mag wie ein funkig gestaltetes Fließheck aussehen, aber das Citroen E-C4 X ist eigentlich ein stilvoller Salon-eine etwas längere Version seines E-C4-Geschwisters, die mit einem größeren 510-Liter-Stiefel ausgestattet ist. Ein Fokus auf Komfort und Nutzungsfunktion macht den E-C4 X zu einem einfachen täglichen Fahrer, egal ob Sie kürzere städtische Strecken oder längere Autobahnreisen abdecken. Es ist wahr, dass Sie es nicht besonders anstrengend finden, um zu fahren, aber wenn Sie sich nicht nach dem fortgesetzten SUV -Trend möchten, ist dieses einigermaßen praktische und gut ausgestattete französische Familienauto in Betracht gezogen.

The top-of-the-range e-series model offered in this particular deal comes with an impressive level of standard equipment, including 18-inch alloys, LED headlights, a black contrast roof, a reversing camera, dual-zone air-conditioning, upgraded Alcantara upholstery, a heating function for the front seats and steering wheel, a wireless smartphone charging pad, and a 10-inch infotainment display with integrated navigation and Apple CarPlay and Android Auto.

Der Innenraum im E-C4 X ist in Ordnung, obwohl die Dachlinie des Autos ein Problem für höhere Passagiere auf den Rücksitzen sein kann. Insgesamt ist die Praktikabilität jedoch gut mit zahlreichen Speicher-Cubbies und Bechern sowie nützlichen Merkmalen wie Höhe und raffinieren einstellbarem Lenkrad, beheizten Kraftspiegel sowie automatischen Scheinwerfern und Scheibenwischlungen.

Mit seinem 50-kWh-Akku und einem einzelnen Elektromotor 134 PS stellt das E-C4 X in 10,0 Sekunden 0-62 Meilen pro Stunde verwaltet, während Citroen eine maximale Reichweite von 217-219 Meilen (WLTP) über eine Mischung aus Straßen in Anspruch nimmt-obwohl es sich erwähnenswert ist, dass Sie in Kürze, winterfärtere Bedingungen, kämpfen werden, um diese wintereren Bedingungen zu erreichen.