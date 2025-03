EV-Deal des Tages: scharf aussehendes MG4 EV für € 187 pro Monat

Der MG4 EV ist ein Beweis dafür, dass Sie keine große Menge Geld für ein wirklich leistungsfähiges, vollelektrisches Auto zahlen müssen. Sein scharfes Äußeres zieht Sie sicherlich an, aber Sie werden die geräumige Kabine und das großzügige Standard -Kit der MG gleichermaßen beeindruckend finden. Einen soliden Effizienz und praktische Reichweite einwerfen, und der MG4 ist ein einfaches EV zu empfehlen.

Das SE-Langstreckenmodell verfügt über ein großes Maß an Standardausrüstung, darunter 17-Zoll-Legierungen, LED-Scheinwerfer, hintere Parksensoren, adaptive Geschwindigkeitsregelung, Klimatisierung und einen 10,25-Zoll-Infotainment-Bildschirm mit Apple CarPlay und Android Auto. Es gibt auch viele Sicherheits-Kits mit Systemen wie Spurhalteassistenten, aktiver Notbremsung und einem Fahrerbeobachtungswarnungsalarm.

Im hinteren Bereich finden Sie viel Platz für Passagiere sowie einige praktische Speicheroptionen. Es gibt einen nützlichen Cubby vorne mit einem Schieberdeckel sowie einem tiefen Behälter, der sich unter der zentralen Armlehne befindet, zusammen mit einer großen Tasche auf der Rückseite jedes Vordersitzes, mit zwei kleineren Beuteln, die für die Smartphones der Passagiere verwendet werden könnten.

Mit einem gesunden 201 PS schaltet der MG4 SE-Langstrecken in 7,7 Sekunden 0-62 Meilen pro Stunde, was für die meisten Geschmäcker ausreichend sein sollte. Wichtiger ist, dass die Behauptung von MG in der Lage sein sollte, eine maximale Reichweite von bis zu 281 Meilen (WLTP zusammen) abzudecken.