EV-Deal des Tages: Preisträger BMW I4 für 300 € pro Monat

Manchmal kommt ein Auto mit sich, das einfach sehr leicht zu empfehlen ist, und der BMW I4 fällt auf jeden Fall in diese Kategorie. Am Ende 2021 wurde vor dem Hintergrund der schnellen Veränderung und mehr als ein wenig Verwirrung über die Bekämpfung des Übergangs zur allelektrischen Leistung eingeführt. Es war sofort klar , kam mit der neuesten Technologie und war natürlich großartig zu fahren.

Wir haben es 2022 als bestes elektrisches Unternehmensauto bezeichnet, unter Berücksichtigung aller oben genannten Attribute sowie deren starken Leistung, benutzerfreundlichen Innenraum und niedrigen Laufkosten. Die Auszeichnungen hörten hier nicht auf, als unser Schwestertitel Auto Express den i4 sein Premium -Elektroauto des Jahres im Jahr 2022 und 2023. Abgehende Seitungen? Nun, wir denken, dass es im Vergleich zu Konkurrenten teuer ist (etwas, das dieser Deal zu adressieren), und der Raum im hinteren Wird nicht viel falsch gehen.

Dieses spezielle I4 wird in der Spezifikation der Eingangssportarten angeboten und verfügt über 17-Zoll-Legierungen, LED-Scheinwerfer, eine automatische Heckklappe, eine Umkehrkamera, das Park Distance Control System von BMW, eine Klimaregelung mit drei Zonen, Sportsitze und ein gekrümmtes Infotainment-Display mit integrierter Marine.

Ein 70-kWh-Akku und ein einzelner Elektromotor bieten eine Gesamtleistung von 282 PS, so dass dieses EDRIVE35-Modell in sechs Sekunden flach 0-62 Meilen pro Stunde erreicht wird. BMW behauptet, eine kombinierte elektrische Reichweite (WLTP) von bis zu 308 Meilen, aber wir würden sagen, dass Sie in der realen Fahrt eher etwa 250-260 Meilen sehen, bevor Sie anschließen müssen.