EV -Deal des Tages: Nobel Volvo EX30 für 265 € pro Monat

Der stilvolle Volvo EX30 bietet viel schwedische Cool mit einem minimalistischen Innenraum und vielen Premium -Funktionen. Der fünftürige kleine elektrische SUV ist auch gut zu fahren und bietet gleichzeitig ein überraschendes Leistungsniveau. Wenn Sie den fast elektrischen Bereich von fast 300 Meilen (in diesem erweiterten Bereich) betrachten und die Tatsache, dass der Ex30 mit der üblichen Auswahl an Sicherheitssystemen ist, ist Volvo so bekannt, dass es sehr gut für Geld ist.

Der in diesem spezielle Angebot angebotene EX30, das in der mittleren Reichweite Plus-Spezifikation angeboten wird, verfügt über ein großzügiges Maß an Standardausrüstung, darunter 18-Zoll-Legierungen, ein glänzendes schwarzes Kontrastdach, eine vordere und hintere Parksensoren, eine angetriebene Heckklappe, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung.

Der Ex30 ist ein kleiner SUV, also sollten Sie nicht mit limoähnlichen Innenraum rechnen. Vorne ist es perfekt bequem und wir haben festgestellt, dass die gesamte Kopffreiheit ziemlich großzügig ist, aber ein hoher Boden begrenzt den Fußraum unter den Vordersitzen für hintere Passagiere. Der 318-Liter-Kofferraum ist akzeptabel, während unter der Motorhaube zusätzliche 19 Liter Speicher vorhanden ist, die sich perfekt für die Aufbewahrung von Ladekabeln eignet.

Sie erhalten das Beste aus beiden Welten mit dem 268 -PS -erweiterten Bereichsmodell. Volvo behauptet, bis zu 295 Meilen Reichweite über eine Mischung aus Straßen, wenn der größte Teil Ihres Autofahrens in der Stadt oder in mehr städtischen Strecken auf mehr städtische Strecken ist, könnte der Hersteller sagt, dass Sie bis zu 367 Meilen von einer vollen Ladung vor einer vollen Ladung erreichen könnten. Die Leistung ist auch beeindruckend, wobei 0-62 Meilen pro Stunde in nur 5,3 Sekunden betreut wird – das ist ein ernstes Hot -Luken -Territorium.