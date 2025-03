EV -Deal des Tages: Luxus Lexus RZ für nur € 284 pro Monat

Auf der Straße ist der RZ ein komfortabler und entspannender Ort, an dem Sie Zeit verbringen können. Die Verfeinerung ist gut, egal ob Sie auf kürzeren Reisen in und in der Stadt oder auf schnelleren Geschwindigkeiten auf der Autobahn sind. Auch die Sichtbarkeit ist auch in Ordnung, obwohl wir festgestellt haben, dass das Fehlen eines Heckwischers eine seltene Aufsicht von Lexus ist, um sicherzustellen, dass Sie alles haben, was Sie brauchen, um ruhige Fortschritte zu erzielen.

Wenn Sie Ihr Auto benötigen, um als Familienräder zu fungieren, sollte der RZ mehr als praktisch genug sein. Der 522-Liter-Kofferraum hat eine breite Öffnung und keine Ladungslippe, die Sie beim Verpacken Ihres Gepäcks überwinden können, während die Lagerung weit unter dem Kofferraum einen separaten Raum für die Unterbringung der Ladekabel bietet, was in den Wintermonaten, in denen sie möglicherweise nass und schmutzig werden können, besonders praktisch ist.

Mit einer Gesamtleistung von 309 PS ist der RZ in lebhaften 5,3 Sekunden mit 0 bis 62 Meilen pro Stunde in der Lage, für die meisten ausreichend zu sein, während eine maximale Reichweite von rund 270 Meilen nicht die beste in seiner Klasse ist, aber wiederum in Ordnung sein sollte, es sei denn, Sie müssen regelmäßig längere Entfernungen fahren.