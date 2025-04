EV-Deal des Tages: familienfreundliche Peugeot E-5008 für 261 GBP pro Monat

Der Peugeot E-5008 ist ein intelligenter, raffinierter und bietet Flexibilität mit sieben Sitzplätzen und ist ein rein elektrischer SUV, der ein markantes Design mit einer enormen praktischen Familie kombiniert. Sie können Ihre gesamte Crew in vollem Umfang transportieren, mit viel Platz für Passagiere und all ihren Habseligkeiten sowie im E-5008 bietet die neueste Technologie, mit der alle auf jeder Reise unterhalten werden können.

Das Allure-Modell bietet ein großzügiges Maß an Geräten, einschließlich stilvoller 19-Zoll-Leichtmetallräder, LED-Scheinwerfer und Heck-Privatsphäre. Insgesamt wird Komfort und Bequemlichkeit durch die Hinzufügung von schlüssellosen Eintritt und GO, Heck-Parksensoren und Tri-Zone-Klima-Steuerung erhöht, während es dank des drahtlosen Smartphone-Ladegeräts und einem 21-Zoll-gekrümmten Display, das nahtlos Fahrerinformationen und Touchscreen Control für das Infotainment-System integriert wird, einfach in Verbindung steht.

Im Inneren gibt es einen klaren familiären Fokus mit Funktionen wie vorderen und hinteren USB -Ladeanschlüssen, drahtlosen Apple CarPlay und Android Auto -Konnektivität sowie einer Fülle von cleveren Speicherlösungen. Selbst bei allen sieben besetzten Sitzen bietet der E-5008 eine respektable 348-Liter-Kofferraumkapazität, während die dritte Reihe eine kavernöse 916 Liter enthüllt, die bereit ist, Gepäck für Familienfeiertage oder Wochenendausflüge aufzunehmen.

Die beeindruckende 310-Meilen-Reichweite des E-5008 sollte für die meisten Lebensstile genügend Flexibilität bieten. Bei längeren Reisen ist die schnelle 160-kW-Maximal-Ladefunktion eine willkommene Funktion, mit der Sie die Batterie in ca. 30 Minuten von 20 bis 80 Prozent wieder auffüllen können-der perfekte Boxenstopp für eine schnelle Erfrischung, bevor Sie sich auf dem Weg fortsetzen.