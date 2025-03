EV -Deal des Tages: Erschwinglicher Dacia Spring für nur € 130 pro Monat

Die Dacia Spring ist das erste Elektroauto des budgetfreundlichen Herstellers, und an diesem erschwinglichen, kleinen Elektroauto gibt es viel zu mögen. Abgesehen von den attraktiven, niedrigen Preisen bietet der Frühling solide Manieren auf der Straße und beeindruckende Manövrierfähigkeit Plus, natürlich ist es billig zu laufen. Wenn Sie nach einem Stadtlauf oder einem zweiten Satz Räder nachgehen, muss Dacias neuestes Angebot eine Überlegung wert sein.

Dieses spezielle Federmodell entsteht in der Expressionsspezifikation, die trotz des kostengünstigen Ansatzes des Autos immer noch ein anständiges Maß an Standardausrüstung bietet. Heck-Parksensoren, Klimaanlagen und Tempomat sind Teil des Pakets, während es einen Montagepunkt für Ihr Smartphone anstelle eines normalen Infotainment-Bildschirms und ein digitales Instrumententafel von sieben Zoll gibt. Active Safety Kit wird auch nicht vergessen, mit Notbremsung, Spurhalteassistent und Anerkennung von Verkehrssignalen.

Für ein relativ kleines Auto schafft es der Frühling immer noch, bis zu vier Passagiere einen angemessenen Platz zu bieten, wobei die einzige Konzession darin besteht, dass sich die Hinterbeinfreiheit etwas eng anfühlt. Insgesamt ist die Praktikabilität gut, mit ISOFIX-Punkten auf den beiden Rücksitzen und einem 308-Liter-Kofferraum-eine Belastungskapazität, die leicht teurere, batteriebetriebene Optionen wie die Vauxhall Corsa Electric (267 Liter) überstrahlt.

Die 140-Meilen-Reichweite des Frühlings sollte für tägliche städtische Abenteuer in Ordnung sein, während Sie in eine Ladeeinrichtung in der Heimat investieren können, um eine leere Batterie in etwa fünf Stunden auf 100 Prozent zurückzugeben.