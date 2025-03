EV -Deal des Tages: Eindrucksvolle Volkswagen ID.7 für nur 252 € pro Monat

Volkswagen erweitert seine ID-Bad-Reichweite von Elektroautos mit der ID.7 Large Heckback-Ende letzten Jahres-die jüngste Ergänzung zu seinem rein elektrischen Stall. Zusammengenommen waren die ID.3-Fließheckback des deutschen Herstellers, ID.4 SUV und stylebewusste ID.5 Coupé-SUV in Wahrheit ein wenig enttäuschend, aber wir glauben, dass die ID.7 die bisher vollständigste Anstrengung ist.

Die ID.7 konzentriert sich auf Komfort und Verfeinerung, und dieses Pro -Match -Auto bietet eine großzügige Spezifikation, die dazu beiträgt, ein Führungsgefühl zu fördern. Die Standardausrüstung umfasst 19-Zoll-Legierungen, LED-Matrix-Scheinwerfer, schlüssellosen Eintritt und Start, hinteres Datenschutzglas, eine Rückansichtskamera, ein Augmented Reality-Head-up-Display, Dreizonenklimatonsteuerung, Stromvereinträchtigungssitze mit Massagefunktion, ein erhitztes Lenkrad und ein 15-Zoll-Infotainment-Display mit integrierter Navigation.

Auch die Sicherheitsniveaus sind gut mit aktiven Systemen wie Lane Assist, Lane Change System Side Assist und einem Heckverkehrswarnen. Der Park Assistance Plus -Feature mit vorderen und hinteren Sensoren wird ein echtes Gut für diejenigen sein, die nicht übermäßig daran interessiert sind, engere Räume zu verhandeln, da das System beim Überfahren von Fahren erkennen kann, wenn ein Parkplatz groß genug ist – und auch das Auto für Sie parken kann.

Mit einer Länge von fast fünf Metern ist die ID.7 ein größeres Auto als erwartet. Dies bedeutet jedoch, dass Sie von einem hervorragenden Innenraum und einem anständigen 532-Liter-Kofferraum profitieren-umso zugänglicher durch die praktische Lukenöffnung. Außerdem fühlt sich alles in der Kabine gut zusammengeschraubt an, während die berührungsempfindlichen Steuerungen jetzt mit zusätzlicher Hintergrundbeleuchtung ausgestattet sind und reaktionsschneller als zuvor sind, was es erleichtert, wenn sie unterwegs sind.

Abgerundet ein beeindruckendes Paket ist die Fähigkeit des ID.7 Pro Match, bei einer einzigen Ladung bis zu 381 Meilen zu vertuschen, während die Beschleunigung auch stark ist, wobei 0-62 Meilen pro Stunde in nur 6,5 Sekunden abgedeckt ist.