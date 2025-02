EV-Deal des Tages: Der BMW IX1 ist ein fähiger Allrounder für 291 € pro Monat

Wenn Sie nach einem versierten Familienauto suchen, das einigermaßen erschwinglich ist, aber dennoch eine Premium -Kante bietet, ist der BMW IX1 eine gute Wahl. Die solid gebaute Kabine und die Innenqualität erhöhen das Spiel im Vergleich zu anderen Mainstream-Kompakt-SUVs, während die brillante SE-Tup von BMW einfach zu bedienen ist. Die IX1 ist gut zu fahren, obwohl die Fahrt ein wenig fest sein kann, und wenn Sie den Komfort priorisieren, ist der Audi Q4 E-Tron eine bessere Option. Aber mit einem angemessenen Standard-Gerät, einer Euro-NCAP-Sicherheitsbewertung und soliden Effizienz von Euro-NCAP ist die IX1 sicherlich einen Blick wert.

Das in diesem spezielle Angebot angebotene Sportmodell verfügt über ein beeindruckendes Maß an Standardausrüstung, einschließlich 17-Zoll-Legierungen (die zur Verbesserung einer ansonsten festen Fahrt beitragen), LED-Scheinwerfer, vordere und hintere Parksensoren, eine Umkehrkamera, Geschwindigkeitsregelung, a Angetriebene Heckklappe, Klimakontrolle mit zwei Zonen und zwei Digitalanzeigen mit dem Betriebssystem 9 von BMW mit integrierter Navigation und Smartphone-Konnektivität.

Mit seiner 64,8 kWh Batterie und einem einzelnen Elektromotor, das die Vorderräder treibt, erzeugt dieses EDRIVE20-Modell 201 PS und kümmert sich in 8,6 Sekunden den Sprint von 0-62 km / h. Es hat jedoch den niedrigsten Gesamtbereich in der Aufstellung mit einem offiziellen maximal 293 Meilen von einer einzigen Ladung. Der Vorteil ist, dass die IX1 ziemlich effizient ist und als wir in der M -Sportspezifikation ein ähnliches Modell betrieben haben, haben wir durchschnittlich 3,7 kWh verwaltet – was bedeutet, dass Sie eher etwa 240 Meilen sehen, bevor Sie die Batterie auffüllen müssen.

Insgesamt ist die Praktikabilität gut, aber nicht ganz der Klasse führend, da der 490-Liter-Startraum des IX1 ein wenig kurz vor der 520-Liter-Kapazität des Audi Q4 E-Tron ist. Sie erhalten jedoch hintere Sitze, die eine 40:20:40 -Konfiguration und viele Speicheroptionen in der Kabine falten, während viel Vordersitz und Lenkrad eingestellt werden, sodass Sie eine bequeme Fahrposition finden können.